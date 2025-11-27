Представлен инновационный аэрогриль Dreame Tasti DZ30

Новое устройство оснащено двумя раздельными чашами объемом 5,5 литра каждая, что дает возможность одновременно готовить два разных блюда. Управление осуществляется через сенсорный экран, а 8 автоматических программ упрощают процесс приготовления пищи, делая его быстрым, безопасным и удобным для всей семьи. Запатентованная технология 360° Dual-Source Cyclonic Heat обеспечивает равномерное обдувание блюда горячим воздухом сверху и снизу. Это позволяет получить идеально хрустящую корочку без необходимости переворачивать продукты. Данная система гарантирует равномерное приготовление, сокращает время готовки и сохраняет сочность блюд.
Благодаря поддержанию высокой температуры пара, Dreame Tasti DZ30 сохраняет до 72,8% влаги в продуктах, предотвращая их пересушивание. Сочетание пара и горячего воздуха создает оптимальный баланс для хрустящей корочки и нежной текстуры внутри, что особенно важно для сложных блюд. Две независимые чаши позволяют готовить основное блюдо и гарнир одновременно, регулируя температуру и время для каждого рецепта. Чаши имеют титаново-керамическое покрытие, выдерживающее до 600°C, не выделяющее запаха и подходящее для мытья в посудомоечной машине. Покрытие сохраняет свои свойства даже после 12 000 циклов очистки.