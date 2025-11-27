Представлен инновационный аэрогриль Dreame Tasti DZ30

Компания Dreame Technology представила Dreame Tasti DZ30, инновационный аэрогриль, использующий фирменную технологию 360° Dual-Source Cyclonic Heat для обеспечения высокой температуры и паровой обработки. Это позволяет добиться хрустящей корочки снаружи и сохранить сочность внутри продукта, готовя разнообразные блюда с минимальным добавлением масла и максимальным сохранением питательных веществ.

Новое устройство оснащено двумя раздельными чашами объемом 5,5 литра каждая, что дает возможность одновременно готовить два разных блюда. Управление осуществляется через сенсорный экран, а 8 автоматических программ упрощают процесс приготовления пищи, делая его быстрым, безопасным и удобным для всей семьи. Запатентованная технология 360° Dual-Source Cyclonic Heat обеспечивает равномерное обдувание блюда горячим воздухом сверху и снизу. Это позволяет получить идеально хрустящую корочку без необходимости переворачивать продукты. Данная система гарантирует равномерное приготовление, сокращает время готовки и сохраняет сочность блюд.

Предустановленные программы: 8 (4 профессиональных режима, 4 фирменных настройки)

Внутренний материал: титаново-керамическое покрытие

Наружный материал: пластик

Дисплей: светодиодный сенсорный

Габариты: 40,4 x 43,1 x 30,5 см

Прочее: смотровое окошко, 2x сковороды-гриль в комплекте

Объем: 11 л (2 независимые чаши по 5,5 л)

Мощность: 3 000 Вт

Диапазон температур: 35-240°C

Благодаря поддержанию высокой температуры пара, Dreame Tasti DZ30 сохраняет до 72,8% влаги в продуктах, предотвращая их пересушивание. Сочетание пара и горячего воздуха создает оптимальный баланс для хрустящей корочки и нежной текстуры внутри, что особенно важно для сложных блюд. Две независимые чаши позволяют готовить основное блюдо и гарнир одновременно, регулируя температуру и время для каждого рецепта. Чаши имеют титаново-керамическое покрытие, выдерживающее до 600°C, не выделяющее запаха и подходящее для мытья в посудомоечной машине. Покрытие сохраняет свои свойства даже после 12 000 циклов очистки.