Обзор Dreame Tasti AF30. Аэрогриль с подачей пара и без переворачивания

В комплект входит иллюстрированная книга с рецептами и руководство пользователя.
Мы изучали и эксплуатировали в белом исполнении. Практично, поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев. Возможные загрязнения легко убираются влажной тканью.
Устройство изначально готово к работе. Пользователю необходимо будет установить ручку. Плотно фиксируется в паз. Она обеспечивает удобный хват и комфортное извлечение и установку чаши в аэрогриль.
На ее лицевой стороне тонированное окошко. Через него можно будет контролировать этапы готовки. Подсветка включается вручную нажатием на кнопку.
Внутренняя часть чаши с керамическим антипригарным нано-покрытием, не пригорает и легко обслуживать в дальнейшем. Внутрь ставится съемная решетка, используемая для лучшей циркуляции горячего воздуха и стекания лишнего жира. По углам для фиксации и предотвращение появлений царапин на чаше и позволяя фиксировать решетку на разной высоте.
Рабочая камера аэрогриля, в которую ставится чаша, выполнена из стали. В верхней части нагревательный элемент за которым находится вентилятор с металлическими лопастями. Второй нагревательный элемент находится снизу.
Одно из особенностей, которая редко встречается в аэрогриле и дает преимущества в приготовлении, является доступный для использования режим подачи пара. Бак для умной системы подачи пара находится на лицевой стороне Dreame Tasti AF30 в верхней части.
Верхняя панель их черного пластика с хромированной окантовкой по периметру. Здесь сгруппирована группа сенсорных кнопок с подсветкой. Это 12 отдельных для режимов готовки с наглядными иконками, включения, запуска и остановки работы, увеличения и уменьшения температуры, уменьшения и увеличения времени, подсветки и включения подачи пара. По центру отображается температура и время готовки.
На основании по сторонам пластиковые ножки с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение. С тыльной стороны есть возможность свернуть лишнюю длину кабеля.
Поддерживаемая им технология Dual-Zone Cyclonic в отличие от обычных аэрогрилей позволяет готовить не переворачивая ингредиенты во время готовки. Вентилятор с 11 лопастями циркулирует горячий воздух камеры и обеспечивает равномерное приготовление и вкусную корочку.
Еще одна примечательная особенность — SmartSteam TriPhase. Хотя производитель называет это «паровой жаркой», более точно было бы описать это как трехфазную систему подачи пара. На первом этапе пар способствует равномерному прогреву ингредиентов. Затем, в процессе приготовления, поддерживается оптимальный уровень влажности, а на заключительном этапе обеспечивается аппетитная золотистая корочка. В результате, например, куриные крылышки приобретают хрустящую текстуру снаружи, оставаясь сочными и нежными внутри. Производитель заявляет о сохранении более 70% влаги. Поскольку проверить это утверждение вне специализированной лаборатории невозможно, приходится доверять заявленным характеристикам.
Если с высокими температурами понятно, в зависимости от блюда и его рецептуры, пожеланий, то эта модель еще позволяет готовить на температурах ниже 100 градусов, минимальная отметка – 50 градусов. На этом режиме вместе с конвекцией можно использовать для сушки. Да есть особенности, связанные с тем что только один уровень и одновременный объём будет небольшой, но сделать снеки на вечер или сделать фруктовые или овощные чипсы. При температуре 50-65 градусов за 3 часа теряется более 80% воды.
Равномерное запекание по всей толщине. Сочность картошки и наггетсов сохранилась и при этом нет повышенной калорийности из-за использования масла.
Весомым плюсом является возможность просто загрузить все в чашу, включить, а после звукового сигнала открыть и наслаждаться готовым блюдом.
После завершения программы опускаем в холодную воду. Результат всегда получался тем что был нужен.
Яйца также готовили вместе с лепешкой. Для этого разбиваем на нее одно яйцо, добавляем перетертый сыр моцарелла и добавили ветчину из индейки. Получается вкусно.
Это был наш первый опыт, сделали ошибку с тем что не разделили на два слоя сделав тоньше. Но при этом аэрогриль свою часть работы выполнил на отлично, тесто равномерно пропеклось по всей толщине. Осталось пышным и при этом с румяной корочкой.
При таком способе приготовления получается хрустящая корочка. В дальнейшем увеличивали толщину котлет, так они выходят сочнее.
Сочный и ароматный результат. Нежнейшая курочка.