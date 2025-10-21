Обзор Dreame Tasti AF30. Аэрогриль с подачей пара и без переворачивания

Принцип работы аэрогриля очень напоминает работу духового шкафа с конвекцией, позволяя готовить разнообразные блюда быстрее и в зависимости от типа еще и без использования масла. За последнее время такой тип бытовых приборов стал очень популярен и сами устройства шагнули вперед в плане развития технологий. Как пример изучаемая сегодня новинка Dreame Tasti AF30, способная заменить на кухне сразу шесть разных отдельных приборов: духовой шкаф, пароварку, микроволновую печь, гриль, аэрогриль и тостер. Построен на двух источниках тепла, верхний создает мощные потоки и нижняя нагревательная матрица, создающие вихревое распределение тепла. Поддерживаемая им технология SmartSteam 3X Infuse использует пар для сохранения сочности продуктов при жарке. Встроенный ИИ-ассистент позволит готовить блюда новичкам на уровне профессиональных поваров. Объем чаши в 7 литров позволит готовить как на одного человека, так и семью из нескольких.

Обзор Dreame Tasti AF30

Комплектация

Как и в рассмотренных ранее устройствах этого производителя используется двойная коробка. Когда внешняя из неокрашенного картона, предотвращает получение повреждений внутренней с качественной полиграфией.

комплектация Dreame Tasti AF30

В комплект входит иллюстрированная книга с рецептами и руководство пользователя.

комплектация Dreame Tasti AF30

Внешний вид

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. внешнее исполнение стильное. При большой емкости чаши общие габариты у прибора позволят использовать его на кухне небольших размеров или в квартирах где кухня совмещена с общим помещением.

внешний вид Dreame Tasti AF30

Мы изучали и эксплуатировали в белом исполнении. Практично, поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев. Возможные загрязнения легко убираются влажной тканью.

внешний вид Dreame Tasti AF30

Устройство изначально готово к работе. Пользователю необходимо будет установить ручку. Плотно фиксируется в паз. Она обеспечивает удобный хват и комфортное извлечение и установку чаши в аэрогриль.

внешний вид Dreame Tasti AF30

На ее лицевой стороне тонированное окошко. Через него можно будет контролировать этапы готовки. Подсветка включается вручную нажатием на кнопку.

внешний вид Dreame Tasti AF30

Внутренняя часть чаши с керамическим антипригарным нано-покрытием, не пригорает и легко обслуживать в дальнейшем. Внутрь ставится съемная решетка, используемая для лучшей циркуляции горячего воздуха и стекания лишнего жира. По углам для фиксации и предотвращение появлений царапин на чаше и позволяя фиксировать решетку на разной высоте.

внешний вид Dreame Tasti AF30

Рабочая камера аэрогриля, в которую ставится чаша, выполнена из стали. В верхней части нагревательный элемент за которым находится вентилятор с металлическими лопастями. Второй нагревательный элемент находится снизу.

внешний вид Dreame Tasti AF30

Одно из особенностей, которая редко встречается в аэрогриле и дает преимущества в приготовлении, является доступный для использования режим подачи пара. Бак для умной системы подачи пара находится на лицевой стороне Dreame Tasti AF30 в верхней части.

внешний вид Dreame Tasti AF30

Верхняя панель их черного пластика с хромированной окантовкой по периметру. Здесь сгруппирована группа сенсорных кнопок с подсветкой. Это 12 отдельных для режимов готовки с наглядными иконками, включения, запуска и остановки работы, увеличения и уменьшения температуры, уменьшения и увеличения времени, подсветки и включения подачи пара. По центру отображается температура и время готовки.

внешний вид Dreame Tasti AF30

На основании по сторонам пластиковые ножки с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение. С тыльной стороны есть возможность свернуть лишнюю длину кабеля.

внешний вид Dreame Tasti AF30

Тесты

Мощность аэрогриля 2300 Вт, диапазон готовки от 50 до 200 градусов. Пять уровней защиты с четырьмя внешними предохранителем и встроенным датчиком температуры NTC. Не допускается превышение рабочей температуры, автоматически отключается если температура превышает безопасный порог. Доступны автоматические программы и возможность корректировать их вручную.

тесты Dreame Tasti AF30

Поддерживаемая им технология Dual-Zone Cyclonic в отличие от обычных аэрогрилей позволяет готовить не переворачивая ингредиенты во время готовки. Вентилятор с 11 лопастями циркулирует горячий воздух камеры и обеспечивает равномерное приготовление и вкусную корочку.

тесты Dreame Tasti AF30

Еще одна примечательная особенность — SmartSteam TriPhase. Хотя производитель называет это «паровой жаркой», более точно было бы описать это как трехфазную систему подачи пара. На первом этапе пар способствует равномерному прогреву ингредиентов. Затем, в процессе приготовления, поддерживается оптимальный уровень влажности, а на заключительном этапе обеспечивается аппетитная золотистая корочка. В результате, например, куриные крылышки приобретают хрустящую текстуру снаружи, оставаясь сочными и нежными внутри. Производитель заявляет о сохранении более 70% влаги. Поскольку проверить это утверждение вне специализированной лаборатории невозможно, приходится доверять заявленным характеристикам.

тесты Dreame Tasti AF30

Если с высокими температурами понятно, в зависимости от блюда и его рецептуры, пожеланий, то эта модель еще позволяет готовить на температурах ниже 100 градусов, минимальная отметка – 50 градусов. На этом режиме вместе с конвекцией можно использовать для сушки. Да есть особенности, связанные с тем что только один уровень и одновременный объём будет небольшой, но сделать снеки на вечер или сделать фруктовые или овощные чипсы. При температуре 50-65 градусов за 3 часа теряется более 80% воды.

Картошка фри с наггетсами

Практические тесты Dreame Tasti AF30 начнем с картошки фри и наггетсов. Аэрогриль позволяет готовить все это без использования масла. Объем чаши позволяет одновременно загрузить оба тип ингредиентов и на автоматическом режиме приготовить их быстро.

тесты Dreame Tasti AF30

Равномерное запекание по всей толщине. Сочность картошки и наггетсов сохранилась и при этом нет повышенной калорийности из-за использования масла.

тесты Dreame Tasti AF30

Весомым плюсом является возможность просто загрузить все в чашу, включить, а после звукового сигнала открыть и наслаждаться готовым блюдом.

тесты Dreame Tasti AF30

Яйца

Довольно распространённый тип завтрака – яйца, по классическому рецепту нужно варить. Следить за временем для получения нужной степени варки: всмятку, в мешочек, вкрутую. Для себя нашел интересную возможность готовить их проще в аэрогриле и сразу отмечу, что готового режима под них нет. Я выбрал вручную 180 градусов, всмятку время – 6 минут, для моего любимого яйца в мешочек – 8 минут. Дополнительно прокалывать необходимости не было.

тесты Dreame Tasti AF30

После завершения программы опускаем в холодную воду. Результат всегда получался тем что был нужен.

тесты Dreame Tasti AF30

Тосты

Удобным был и для подготовки тостов, как второй элемент для завтрака. Полноценно заменяет тостер. Сами тосты получаются, как те что подают в заведениях.

тесты Dreame Tasti AF30

Лепешка с яйцами и сыром моцарелла

тесты Dreame Tasti AF30

Яйца также готовили вместе с лепешкой. Для этого разбиваем на нее одно яйцо, добавляем перетертый сыр моцарелла и добавили ветчину из индейки. Получается вкусно.

тесты Dreame Tasti AF30

Сосиски в слоенном тесте

Вместе с ребенком попробовали приготовить сосиски в тесте. Для этого взяли готовое слоенное тесто. Сосиски разделили пополам и завернули их внутрь теста. Выпекали на автоматической программе включив подачу пара.

тесты Dreame Tasti AF30

Это был наш первый опыт, сделали ошибку с тем что не разделили на два слоя сделав тоньше. Но при этом аэрогриль свою часть работы выполнил на отлично, тесто равномерно пропеклось по всей толщине. Осталось пышным и при этом с румяной корочкой.

тесты Dreame Tasti AF30

Котлеты

Вместо использования сковороды использовали для приготовления куриных котлет в панировке. Так же как в случае с наггетсами здесь можно отказаться от использования масла.

тесты Dreame Tasti AF30

При таком способе приготовления получается хрустящая корочка. В дальнейшем увеличивали толщину котлет, так они выходят сочнее.

тесты Dreame Tasti AF30

Креветки

Понравился результат по приготовлению креветок. Размороженные креветки разместили на поддоне. Результат лучше чем при варке или жарке. Опять же быстро и результат с равномерным приготовлением.

тесты Dreame Tasti AF30

Куринный шашлык

Завершающим сделали шашлык из куриного филе. Мясо предварительно нарезали на куски и замочили. Для готовки дополнительно использовали силиконовую форму. Здесь также не стали добавлять масло.

тесты Dreame Tasti AF30

Сочный и ароматный результат. Нежнейшая курочка.

тесты Dreame Tasti AF30

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDreame Tasti AF30 – современный аэрогриль отлично подходящий для семьи и дачи, позволяющий эффективно заменить сразу группу бытовых приборов. 6 фирменных и 6 профессионалов режимов, функция интеллектуального нагнетания пара, оптимальное использования пространства с чашей объемом 7 литров, режим сушки фруктов и овощей, многоуровневая система безопасности, простота эксплуатации и обслуживания.
Dreame Tasti AF30 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
