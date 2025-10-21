Обзор Dreame Tasti AF30. Аэрогриль с подачей пара и без переворачивания

Принцип работы аэрогриля очень напоминает работу духового шкафа с конвекцией, позволяя готовить разнообразные блюда быстрее и в зависимости от типа еще и без использования масла. За последнее время такой тип бытовых приборов стал очень популярен и сами устройства шагнули вперед в плане развития технологий. Как пример изучаемая сегодня новинка Dreame Tasti AF30, способная заменить на кухне сразу шесть разных отдельных приборов: духовой шкаф, пароварку, микроволновую печь, гриль, аэрогриль и тостер. Построен на двух источниках тепла, верхний создает мощные потоки и нижняя нагревательная матрица, создающие вихревое распределение тепла. Поддерживаемая им технология SmartSteam 3X Infuse использует пар для сохранения сочности продуктов при жарке. Встроенный ИИ-ассистент позволит готовить блюда новичкам на уровне профессиональных поваров. Объем чаши в 7 литров позволит готовить как на одного человека, так и семью из нескольких.

Как и в рассмотренных ранее устройствах этого производителя используется двойная коробка. Когда внешняя из неокрашенного картона, предотвращает получение повреждений внутренней с качественной полиграфией.

В комплект входит иллюстрированная книга с рецептами и руководство пользователя.

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. внешнее исполнение стильное. При большой емкости чаши общие габариты у прибора позволят использовать его на кухне небольших размеров или в квартирах где кухня совмещена с общим помещением.

Мы изучали и эксплуатировали в белом исполнении. Практично, поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев. Возможные загрязнения легко убираются влажной тканью.

Устройство изначально готово к работе. Пользователю необходимо будет установить ручку. Плотно фиксируется в паз. Она обеспечивает удобный хват и комфортное извлечение и установку чаши в аэрогриль.

На ее лицевой стороне тонированное окошко. Через него можно будет контролировать этапы готовки. Подсветка включается вручную нажатием на кнопку.

Внутренняя часть чаши с керамическим антипригарным нано-покрытием, не пригорает и легко обслуживать в дальнейшем. Внутрь ставится съемная решетка, используемая для лучшей циркуляции горячего воздуха и стекания лишнего жира. По углам для фиксации и предотвращение появлений царапин на чаше и позволяя фиксировать решетку на разной высоте.

Рабочая камера аэрогриля, в которую ставится чаша, выполнена из стали. В верхней части нагревательный элемент за которым находится вентилятор с металлическими лопастями. Второй нагревательный элемент находится снизу.

Одно из особенностей, которая редко встречается в аэрогриле и дает преимущества в приготовлении, является доступный для использования режим подачи пара. Бак для умной системы подачи пара находится на лицевой стороне Dreame Tasti AF30 в верхней части.

Верхняя панель их черного пластика с хромированной окантовкой по периметру. Здесь сгруппирована группа сенсорных кнопок с подсветкой. Это 12 отдельных для режимов готовки с наглядными иконками, включения, запуска и остановки работы, увеличения и уменьшения температуры, уменьшения и увеличения времени, подсветки и включения подачи пара. По центру отображается температура и время готовки.

На основании по сторонам пластиковые ножки с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение. С тыльной стороны есть возможность свернуть лишнюю длину кабеля.

Мощность аэрогриля 2300 Вт, диапазон готовки от 50 до 200 градусов. Пять уровней защиты с четырьмя внешними предохранителем и встроенным датчиком температуры NTC. Не допускается превышение рабочей температуры, автоматически отключается если температура превышает безопасный порог. Доступны автоматические программы и возможность корректировать их вручную.

Поддерживаемая им технология Dual-Zone Cyclonic в отличие от обычных аэрогрилей позволяет готовить не переворачивая ингредиенты во время готовки. Вентилятор с 11 лопастями циркулирует горячий воздух камеры и обеспечивает равномерное приготовление и вкусную корочку.

Еще одна примечательная особенность — SmartSteam TriPhase. Хотя производитель называет это «паровой жаркой», более точно было бы описать это как трехфазную систему подачи пара. На первом этапе пар способствует равномерному прогреву ингредиентов. Затем, в процессе приготовления, поддерживается оптимальный уровень влажности, а на заключительном этапе обеспечивается аппетитная золотистая корочка. В результате, например, куриные крылышки приобретают хрустящую текстуру снаружи, оставаясь сочными и нежными внутри. Производитель заявляет о сохранении более 70% влаги. Поскольку проверить это утверждение вне специализированной лаборатории невозможно, приходится доверять заявленным характеристикам.

Картошка фри с наггетсами

Если с высокими температурами понятно, в зависимости от блюда и его рецептуры, пожеланий, то эта модель еще позволяет готовить на температурах ниже 100 градусов, минимальная отметка – 50 градусов. На этом режиме вместе с конвекцией можно использовать для сушки. Да есть особенности, связанные с тем что только один уровень и одновременный объём будет небольшой, но сделать снеки на вечер или сделать фруктовые или овощные чипсы. При температуре 50-65 градусов за 3 часа теряется более 80% воды.Практические тесты Dreame Tasti AF30 начнем с картошки фри и наггетсов. Аэрогриль позволяет готовить все это без использования масла. Объем чаши позволяет одновременно загрузить оба тип ингредиентов и на автоматическом режиме приготовить их быстро.

Равномерное запекание по всей толщине. Сочность картошки и наггетсов сохранилась и при этом нет повышенной калорийности из-за использования масла.

Весомым плюсом является возможность просто загрузить все в чашу, включить, а после звукового сигнала открыть и наслаждаться готовым блюдом.

Яйца

Довольно распространённый тип завтрака – яйца, по классическому рецепту нужно варить. Следить за временем для получения нужной степени варки: всмятку, в мешочек, вкрутую. Для себя нашел интересную возможность готовить их проще в аэрогриле и сразу отмечу, что готового режима под них нет. Я выбрал вручную 180 градусов, всмятку время – 6 минут, для моего любимого яйца в мешочек – 8 минут. Дополнительно прокалывать необходимости не было.

После завершения программы опускаем в холодную воду. Результат всегда получался тем что был нужен.

Тосты

Удобным был и для подготовки тостов, как второй элемент для завтрака. Полноценно заменяет тостер. Сами тосты получаются, как те что подают в заведениях.

Лепешка с яйцами и сыром моцарелла

Яйца также готовили вместе с лепешкой. Для этого разбиваем на нее одно яйцо, добавляем перетертый сыр моцарелла и добавили ветчину из индейки. Получается вкусно.

Сосиски в слоенном тесте

Вместе с ребенком попробовали приготовить сосиски в тесте. Для этого взяли готовое слоенное тесто. Сосиски разделили пополам и завернули их внутрь теста. Выпекали на автоматической программе включив подачу пара.

Это был наш первый опыт, сделали ошибку с тем что не разделили на два слоя сделав тоньше. Но при этом аэрогриль свою часть работы выполнил на отлично, тесто равномерно пропеклось по всей толщине. Осталось пышным и при этом с румяной корочкой.

Котлеты

Вместо использования сковороды использовали для приготовления куриных котлет в панировке. Так же как в случае с наггетсами здесь можно отказаться от использования масла.

При таком способе приготовления получается хрустящая корочка. В дальнейшем увеличивали толщину котлет, так они выходят сочнее.

Креветки

Понравился результат по приготовлению креветок. Размороженные креветки разместили на поддоне. Результат лучше чем при варке или жарке. Опять же быстро и результат с равномерным приготовлением.

Куринный шашлык

Завершающим сделали шашлык из куриного филе. Мясо предварительно нарезали на куски и замочили. Для готовки дополнительно использовали силиконовую форму. Здесь также не стали добавлять масло.

Сочный и ароматный результат. Нежнейшая курочка.

Dreame Tasti AF30 – современный аэрогриль отлично подходящий для семьи и дачи, позволяющий эффективно заменить сразу группу бытовых приборов. 6 фирменных и 6 профессионалов режимов, функция интеллектуального нагнетания пара, оптимальное использования пространства с чашей объемом 7 литров, режим сушки фруктов и овощей, многоуровневая система безопасности, простота эксплуатации и обслуживания.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".