Обзор Harper HJE-C03. Недорогая центробежная соковыжималка

Изучаемая сегодня электрическая соковыжималка Harper HJE-C03 использует сетку центрифуги из нержавеющей стали, не воздействующая на вкус напитка. Два скоростных режима, функция реверс и скорость вращения до 18 000 оборотов в минуту. Из особенностей защита от брызг и капель, фиксация на рабочей поверхности. Позволяет готовить соки, смузи, соусы и пюре.

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. На обратной стороне описаны ключевые особенности работы и характеристики. Внутри комплектующие и сама соковыжималка зафиксированы прессованным картоном.

Комплект включает стакан объемом 500 мл, лоток, толкатель, щетку для чистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлена в нескольких вариантах исполнения. Внешнее исполнение у бытового прибора аккуратное. На кухне не занимает много места, корпус компактен.

Форма цилиндрическая. Основание выполнено из пластика с матовым покрытием. Верхняя часть корпуса из полупрозрачного пластика и хромированная окантовка.

Поворотная ручка с четырьмя положениями: выключено, две скорости и позиция для реверса. В комплектной инструкции приведены рекомендации по выбору скорости для разных типов ингредиентов, если упростить то первая скорость используется для мягких фруктов, а максимальная для твердых.

По краям зажимы, фиксирующие и плотно удерживающие чашу на основании. Сборка и разборка проходит интуитивно.

Сверху устанавливается лоток, который также выполнен из прозрачного пластика. Через него подаются ингредиенты для отжима.

Сбоку у Harper HJE-C03 носик (соковывод) через который подается приготовленный напиток. Расположена она под небольшим наклоном. Можно поворачивать на 180 градусов.

В комплекте есть мерный стакан с ручкой и крышкой. На боковой стороне нанесена градуировка шагом в 100 мл.

На основании вентиляционная решетка. Нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером. Четыре ножки в виде присосок. Подключается при помощи кабеля длиной 90 сантиметров.

Тесты

Мощность коллекторного двигателя с соосным вращением составляет 2000 Вт, номинальная 600 Вт. Доступны две скорости вращения в зависимости от плотности ингредиентов. Сетка выполнена из нержавеющей стали, в ее основании ножевой диск. Диск измельчает ингредиенты, через сетку при вращении идет отжим с фильтрацией от жмыха.

Для разбора корпуса необходимо будет снять боковые зажимы. После этого снимается верхняя крышка и отдельно чаша. Внутри чаши съемный элемент с сеткой. в комплекте для проведения чистки идет щетка.

Апельсиновый сок

Рекомендуем перед началом ознакомиться с инструкцией и обратить внимание на информацию по выбору скоростей вращения в зависимости от ингредиентов, приведены наиболее используемые. Здесь же список того что нельзя использовать, среди таких ингредиентов – лед, бананы, инжир, слишком жесткие и слишком зрелые фрукты.Для начала порезали апельсины на дольки. Соковыжималка запускалась на первой скорости.

Отжимаемый сок по носику подавался в мерный стакан. Конструкция исключает разбрызгивание и попадание капель на столешницу. Жмых получается сухим, качество отжима хорошее.

Яблочный сок

Теперь более твердые продукты – яблоки. Здесь также предварительно нарезали на дольки. Отжимает хороший объем сока в пересчете на объем получаемого жмыха.

Итоги

Пить лучше сразу или добавить немного лимонного сока, чтобы он не окислялся.Harper HJE-C03 – недорогая центробежная соковыжималка с хорошим качеством исполнения, регулируемой скоростью, режимом реверса, защита от брызг и капель, удобным обслуживанием.