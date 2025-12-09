Обзор Harper HJE-C03. Недорогая центробежная соковыжималка

Комплект включает стакан объемом 500 мл, лоток, толкатель, щетку для чистки, руководство пользователя и гарантийный талон.
Форма цилиндрическая. Основание выполнено из пластика с матовым покрытием. Верхняя часть корпуса из полупрозрачного пластика и хромированная окантовка.
Поворотная ручка с четырьмя положениями: выключено, две скорости и позиция для реверса. В комплектной инструкции приведены рекомендации по выбору скорости для разных типов ингредиентов, если упростить то первая скорость используется для мягких фруктов, а максимальная для твердых.
По краям зажимы, фиксирующие и плотно удерживающие чашу на основании. Сборка и разборка проходит интуитивно.
Сверху устанавливается лоток, который также выполнен из прозрачного пластика. Через него подаются ингредиенты для отжима.
Сбоку у Harper HJE-C03 носик (соковывод) через который подается приготовленный напиток. Расположена она под небольшим наклоном. Можно поворачивать на 180 градусов.
В комплекте есть мерный стакан с ручкой и крышкой. На боковой стороне нанесена градуировка шагом в 100 мл.
На основании вентиляционная решетка. Нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером. Четыре ножки в виде присосок. Подключается при помощи кабеля длиной 90 сантиметров.
Для разбора корпуса необходимо будет снять боковые зажимы. После этого снимается верхняя крышка и отдельно чаша. Внутри чаши съемный элемент с сеткой. в комплекте для проведения чистки идет щетка.
Рекомендуем перед началом ознакомиться с инструкцией и обратить внимание на информацию по выбору скоростей вращения в зависимости от ингредиентов, приведены наиболее используемые. Здесь же список того что нельзя использовать, среди таких ингредиентов – лед, бананы, инжир, слишком жесткие и слишком зрелые фрукты.
Отжимаемый сок по носику подавался в мерный стакан. Конструкция исключает разбрызгивание и попадание капель на столешницу. Жмых получается сухим, качество отжима хорошее.
Пить лучше сразу или добавить немного лимонного сока, чтобы он не окислялся.