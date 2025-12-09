Обзор Harper HJE-C03. Недорогая центробежная соковыжималка

Изучаемая сегодня электрическая соковыжималка Harper HJE-C03 использует сетку центрифуги из нержавеющей стали, не воздействующая на вкус напитка. Два скоростных режима, функция реверс и скорость вращения до 18 000 оборотов в минуту. Из особенностей защита от брызг и капель, фиксация на рабочей поверхности. Позволяет готовить соки, смузи, соусы и пюре.

Обзор Harper HJE-C03

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. На обратной стороне описаны ключевые особенности работы и характеристики. Внутри комплектующие и сама соковыжималка зафиксированы прессованным картоном.

комплектация Harper HJE-C03

Комплект включает стакан объемом 500 мл, лоток, толкатель, щетку для чистки, руководство пользователя и гарантийный талон.

комплектация Harper HJE-C03

Внешний вид

Представлена в нескольких вариантах исполнения. Внешнее исполнение у бытового прибора аккуратное. На кухне не занимает много места, корпус компактен.

внешний вид Harper HJE-C03

Форма цилиндрическая. Основание выполнено из пластика с матовым покрытием. Верхняя часть корпуса из полупрозрачного пластика и хромированная окантовка.

внешний вид Harper HJE-C03

Поворотная ручка с четырьмя положениями: выключено, две скорости и позиция для реверса. В комплектной инструкции приведены рекомендации по выбору скорости для разных типов ингредиентов, если упростить то первая скорость используется для мягких фруктов, а максимальная для твердых.

внешний вид Harper HJE-C03

По краям зажимы, фиксирующие и плотно удерживающие чашу на основании. Сборка и разборка проходит интуитивно.

внешний вид Harper HJE-C03

Сверху устанавливается лоток, который также выполнен из прозрачного пластика. Через него подаются ингредиенты для отжима.

внешний вид Harper HJE-C03

Сбоку у Harper HJE-C03 носик (соковывод) через который подается приготовленный напиток. Расположена она под небольшим наклоном. Можно поворачивать на 180 градусов.

внешний вид Harper HJE-C03

В комплекте есть мерный стакан с ручкой и крышкой. На боковой стороне нанесена градуировка шагом в 100 мл.

внешний вид Harper HJE-C03

На основании вентиляционная решетка. Нанесена наклейка с техническими данными и серийным номером. Четыре ножки в виде присосок. Подключается при помощи кабеля длиной 90 сантиметров.

внешний вид Harper HJE-C03

Тесты

Мощность коллекторного двигателя с соосным вращением составляет 2000 Вт, номинальная 600 Вт. Доступны две скорости вращения в зависимости от плотности ингредиентов. Сетка выполнена из нержавеющей стали, в ее основании ножевой диск. Диск измельчает ингредиенты, через сетку при вращении идет отжим с фильтрацией от жмыха.

тесты Harper HJE-C03

Для разбора корпуса необходимо будет снять боковые зажимы. После этого снимается верхняя крышка и отдельно чаша. Внутри чаши съемный элемент с сеткой. в комплекте для проведения чистки идет щетка.

тесты Harper HJE-C03

Рекомендуем перед началом ознакомиться с инструкцией и обратить внимание на информацию по выбору скоростей вращения в зависимости от ингредиентов, приведены наиболее используемые. Здесь же список того что нельзя использовать, среди таких ингредиентов – лед, бананы, инжир, слишком жесткие и слишком зрелые фрукты.

Апельсиновый сок

Для начала порезали апельсины на дольки. Соковыжималка запускалась на первой скорости.

тесты Harper HJE-C03

Отжимаемый сок по носику подавался в мерный стакан. Конструкция исключает разбрызгивание и попадание капель на столешницу. Жмых получается сухим, качество отжима хорошее.

тесты Harper HJE-C03

Яблочный сок

Теперь более твердые продукты – яблоки. Здесь также предварительно нарезали на дольки. Отжимает хороший объем сока в пересчете на объем получаемого жмыха.

тесты Harper HJE-C03

Пить лучше сразу или добавить немного лимонного сока, чтобы он не окислялся.

Итоги

Harper HJE-C03 – недорогая центробежная соковыжималка с хорошим качеством исполнения, регулируемой скоростью, режимом реверса, защита от брызг и капель, удобным обслуживанием.
Представлен инновационный аэрогриль Dreame Tasti DZ30…
Компания Dreame Technology представила Dreame Tasti DZ30, инновационный аэрогриль, использующий фирменную…
Представлен аэрогриль Dreame Tasti AF30…
Dreame представила новый мультифункциональный аэрогриль Dreame Tasti AF30. Устройство заменяет сразу шест…
Обзор Dreame Tasti AF30. Аэрогриль с подачей пара и без пере…
Принцип работы аэрогриля очень напоминает работу духового шкафа с конвекцией, позволяя готовить разнообра…
Обзор Dreame Tasti AF30. Аэрогриль с подачей пара и без переворачиванияОбзор Dreame Tasti AF30. Аэрогриль с подачей пара и без переворачивания
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor