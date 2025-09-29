Представлен аэрогриль Dreame Tasti AF30

Dreame представила новый мультифункциональный аэрогриль Dreame Tasti AF30. Устройство заменяет сразу шесть приборов на кухне: аэрогриль, гриль, тостер, микроволновую печь, пароварку и печь для выпечки. Главная особенность модели — инновационная система нагрева 360° Dual-Source Cyclonic Heat, которая обеспечивает равномерное приготовление без необходимости переворачивать продукты вручную. Система построена на двух источниках тепла. Верхний спиральный канал создаёт мощные потоки горячего воздуха, которые работают в паре с нижней нагревательной матрицей. Вместе они формируют объёмное, вихревое распределение тепла внутри камеры. Это позволяет готовить толстые куски мяса или рыбы равномерно — от краёв до центра без сырых зон внутри. Чтобы поддерживать стабильную температуру, устройство оснащено высокоточным датчиком, который измеряет её пять раз в секунду.

Благодаря умной системе регулировки (PID-регулятору) температура держится с отклонением всего ±1 °C, что исключает перегрев и резкие скачки, характерные для обычных термостатов. Ещё одна ключевая технология — SmartSteam 3X Infuse. Она использует пар, чтобы сохранить сочность продуктов при жарке. Система в режиме реального времени анализирует процесс приготовления и автоматически подаёт нужное количество пара. Это помогает сохранить до 71,7% влаги в продуктах, что на 42% выше, чем в среднем у других аэрогрилей. Пар образует защитный слой, который снижает потерю витаминов на 28% по сравнению с обычной жаркой. Благодаря встроенному ИИ-ассистенту даже новички могут готовить блюда, как профессиональные повара, без лишних усилий.