8 стран с лучшей медициной

Недавно был опубликован новый мировой рейтинг здравоохранения, который основан на средней продолжительности жизни, эффективности и расходах здравоохранения на душу населения, а также социальном благополучии. Россия не вошла в десятку, заняв лишь 53 место с эффективностью в 31.3% и средней продолжительностью жизни до 70 лет. При этом нужно понимать, стоимость медицинских услуг и стоимость реабилитации в России ниже, чем в странах с лучшей медициной.

Германия

Израиль

Мы довольно часто слышим о том, что кто-то поехал на лечение в Германию. И неспроста, ведь немецкая медицина является одной из лучших в мире. Реабилитация, кардиология, кардиохирургия, минимально-инвазивная хирургия – в этих направлениях Германия занимает ведущие позиции. Все немецкие граждане имеет медицинскую страховку. Из них лишь один из десяти имеет частную страховку – все остальные доверяют государственной медицине.Израильская медицина уже давно входит в число одной из лучших в мире. Эксперты называют местную систему здравоохранения довольно простой, но очень эффективной. Дело в том, что медицинские услуги в этой стране поставляют четыре «больничные кассы»: Клалит, Маккаби, Меухедет и Леумит. Каждый израильтянин должен иметь страховку в одной из них.

Швейцария

Швеция

Швейцарская медицина является одной из лучших по соотношением показателей эффективности и расходов. Местная медицина делится на государственную, частную с субсидиями от государства и полностью частную. При этом система здравоохранения не завязана на налогах – она существует за счет страховых взносов, которые равны примерно 450 евро. Разумеется, в швейцарских больницах лучшее оборудование, а еще в них нет системы ожидания.Сами шведы уверены, что у них лучшая медицина в мире, и, согласно, исследованиям они не сильно ошибаются. Все медицинские расходы в Швеции оплачиваются за счет распределения налогов. Но при этом дети до 19 лет могут бесплатно получить стоматологические услуги. Каждая из почти полутора тысяч аптек в стране подключена к Интернету, а потому фиксируется история болезни каждого пациента.

Испания

Гонконг

Продолжительность жизни в этой стране составляет 81 год и, конечно, это не только заслуга благоприятного климата, но и слаженной работы системы здравоохранения. В этой стране насчитывается почти 500 высокачественных больниц и более 20 тысяч медицинских центров и аптек. Медицина бесплатна для каждого испанца. Платить нужно лишь за рецептурные препараты. А существует местное здравоохранение за счет подоходного налога.Еще один из лидеров по средней продолжительности жизни (81 год) и детской смертности. А все благодаря высококвалифицированной государственной медицине и частным клиникам с международной аккредитацией.

Сингапур

Вторая лучшая медицина в мире. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 84 года. За счет чего достигается такой результат? В первую очередь благодаря невероятно высокому показателю эффективности финансирования и конечных результатов. При этом сингапурская медицина продолжает совершенствоваться – к 2030 году расходы на улучшение медицины составят 44 миллиарда сингапурских долларов.

Япония

Перед нами страна с самой высокой продолжительностью жизни – 85 лет. На 126,8 миллиона человек предусмотрено более 50 тысяч аптек и восемь с половиной тысяч больниц. При этом в Японии нет бесплатной медицины, но каждый японец обязан иметь медицинскую страховку, покрывающую более 70% от стоимости медицинских услуг.