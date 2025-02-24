Выбираем лучший дорожный фен. Обзор Atvel Sylph HD4…

Изучаемый сегодня фен Atvel Sylph HD4 сочетает в себе компактность, легкость, несколько режимов работы. Дорожный фен укомплектован стильным чехлом, двигателем с мощностью до 110 000 оборотов в минуту с потребляемой мощностью до 850 Вт, интеллектуальным контролем температуры с помощью чипа и восемь комбинаций укладки и сушки.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Нанесено изображение фена и данные по характеристикам. Комплект включает футляр, руководство пользователя.

Качественный фирменный чехол из искусственной кожи светлого цвета. Приятно тактильно и выглядит хорошо.

Внешний вид

Внутри него его можно хранить и брать в поездки.Аккуратное внешнее исполнение в корпусе с компактными габаритами весом 2485 граммов. Цилиндрическая форма с диаметром 44 миллиметра. Выполнен из пластика

В оформлении преобладает светло-серый цвет. Внешние поверхности матовые, в руках держать его удобно.

На боковой стороне нанесена надпись SYLPH, а также наклейка с техническими данными.

Холодный обдув – голубой цвет,

Теплый обдув – желтый цвет,

Горячий обдув – красный цвет,

Интеллектуальный обдув – фиолетовый цвет.

Органы управления состоят из переключателя скорости и кнопка включения на боковой грани. Периметр кнопки подсвечивается, цвет меняется в зависимости от активного режима.Переключаются последовательным короткими нажатиями. Atvel Sylph HD4 запоминает последний активный режим и при включении он будет выставлен приоритетно. Случайное их нажатие во время перевозки исключено. Доступно две скорости вращения.

Выпускное отверстие на верхней грани. Круглое с черно-оранжевой окантовкой. Решетка воздухозаборника в нижней части.

В нижней части по центру сетевой кабель, место выхода которого защищено от перегиба. Длина шнура 1.8 метра.

Тесты

Установлен бесщеточный двигатель постоянного тока. Скорость вращения до 110.000 оборотов в минуту с потребляемой мощностью до 850 Вт.Atvel Sylph HD4 не только компактен, но и прост в эксплуатации. Интуитивное управление с выбором режимов и скоростей, доступно восемь различных комбинаций, позволяющих подобрать оптимальный под сушку или укладку.

При своих компактных габаритах он приятно удивил скоростью сушки, не уступая заметно более габаритным моделям. На высокой скорости длинные волосы после мытья высушил менее, чем за 4 минуты. За счет ионизации не электризует во время проведения процедуры. С помощью фена придавали прикорневого объема и проводили укладку. Во время работы заметно не шумит, а сам корпус не нагревается. Есть встроенная защита, которая автоматически отключит работу фена при риске перегрева.

Холодный воздух, теплый воздух с температурой 58 градусов, горячий воздух с температурой 78 градусов и обдув с чередованием температуры. Интеллектуальный режим отлично себя зарекомендовал на практике, чередование температур максимизирует уход за волосами. С ним также снижается энергопотребление, без ухудшения качества сушки и укладки.

Форма и габариты удобны. При необходимости смены режима или скорости к органам управления можно свободно дотянуться пальцами. Весомым преимуществом являются габариты, его можно брать в ручную кладь.

Итоги

Atvel Sylph HD4 – дорожный фен в компактном и стильном корпусе, комплектуемый сумкой-чехлом, поддерживающий регулировку температуры и скорости. Подойдет как для поездок, так и постоянной эксплуатации дома, обеспечив бережную и быструю сушку и укладку волос разного типа. Удобное управление, ионизация с антистатическим эффектом, интеллектуальный режим подбора температуры.