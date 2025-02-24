Выбираем лучший дорожный фен. Обзор Atvel Sylph HD4…

Качественный фирменный чехол из искусственной кожи светлого цвета. Приятно тактильно и выглядит хорошо.
Внутри него его можно хранить и брать в поездки.
В оформлении преобладает светло-серый цвет. Внешние поверхности матовые, в руках держать его удобно.
На боковой стороне нанесена надпись SYLPH, а также наклейка с техническими данными.
Органы управления состоят из переключателя скорости и кнопка включения на боковой грани. Периметр кнопки подсвечивается, цвет меняется в зависимости от активного режима.
Выпускное отверстие на верхней грани. Круглое с черно-оранжевой окантовкой. Решетка воздухозаборника в нижней части.
В нижней части по центру сетевой кабель, место выхода которого защищено от перегиба. Длина шнура 1.8 метра.
Установлен бесщеточный двигатель постоянного тока. Скорость вращения до 110.000 оборотов в минуту с потребляемой мощностью до 850 Вт.
При своих компактных габаритах он приятно удивил скоростью сушки, не уступая заметно более габаритным моделям. На высокой скорости длинные волосы после мытья высушил менее, чем за 4 минуты. За счет ионизации не электризует во время проведения процедуры. С помощью фена придавали прикорневого объема и проводили укладку. Во время работы заметно не шумит, а сам корпус не нагревается. Есть встроенная защита, которая автоматически отключит работу фена при риске перегрева.
Холодный воздух, теплый воздух с температурой 58 градусов, горячий воздух с температурой 78 градусов и обдув с чередованием температуры. Интеллектуальный режим отлично себя зарекомендовал на практике, чередование температур максимизирует уход за волосами. С ним также снижается энергопотребление, без ухудшения качества сушки и укладки.
Форма и габариты удобны. При необходимости смены режима или скорости к органам управления можно свободно дотянуться пальцами. Весомым преимуществом являются габариты, его можно брать в ручную кладь.