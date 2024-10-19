Умная зубная щетка с четырьмя режимами. Обзор Picooc T1…

Зубная щетка является главным инструментом в вопросе гигиены полости рта. Как рекомендуют врачи стоматологи, необходимо чистить зубы как минимум два раза в день, это утром после завтрака и вечером перед сном. Сама процедура необходима для удаления мягкого налета с поверхности эмали, остатков пищи в межзубных промежутках и очистки зубодесневого кармана. Это напрямую влияет на здоровье зубов и десен, предотвращает образование кариеса, зубных камней и других заболеваний полости рта. Сейчас когда во многие сферы нашей жизни внедряется искусственный интеллект, не удивительно что и в вопросе гигиены полости рта, как пример изучаемая сегодня умная зубная щетка Picooc T1 поддерживает четыре режима работы с персональными настройками чистки, ведет анализ и журнал сеансов чистки, а также предлагает советы виртуального тренера по чистке.

Комплектация

Коробка из плотного картона с полиграфией. Приведены ключевые особенности исполнения и технические характеристики. Внутри зубная щетка и комплектующие зафиксированы на пластиковой подложке. Комплект включает две насадки в футлярах, USB-кабель с плоской оплеткой, и руководство пользователя.

Внешний вид

Представлена в белом и синем вариантах исполнения. У нее традиционная форма исполнения, со строгим исполнением. Создается ощущение, что это инструмент из профессиональной стоматологии. Выполнен по стандарту IPX7 с защи

На лицевой стороне механическая кнопка управления. С помощью нее запускается и останавливается цикл чистки, переключаются режимы работы.

Контролировать можно с помощью ряда светодиодных индикаторов ниже. Каждому из них соответствует иконка. И отдельный индикатор, символизирующий необходимость проведения зарядки.

Разъем для зарядки находится под защитной заглушкой в основании. В отличие от целого ряда рассмотренных ранее моделей, тут используется проводной способ зарядки через разъем USB-C и это удобнее, чем беспроводной. Кабель от смартфона или планшета будет всегда под рукой дома или в поездке, нет риска лишиться возможности зарядки при выходе из строя комплектного. При этом встроенного аккумулятора хватает на 4-6 месяцев эксплуатации.

Владелец получает две насадки с одинаковым исполнением. Идут с ромбовидными щетинками DuPoint. Хорошо удаляют зубной налет и безопасны для десен. Центральная часть щетины окрашена в другой цвет и этот цвет со временем при эксплуатации бледнеет.

Софт

Наглядно можно видеть необходимость замены. Согласно рекомендациям врачей стоматологов, механические щетки нужно менять каждые 3 месяца, это же правило касается насадок для электрических щеток.Чтобы пользоваться всеми умными функциями с Picooc T1 необходимо будет установить на смартфон бесплатное приложение PICOOC Care. При сопряжении по Bluetooth в ходе нескольких шагов задаются вопросы по привычкам, например, какой рукой осуществляется чистка, какое положение головы, текущая оценка состояния зубов и другое. Это все будет использоваться при рекомендациях и повысит качество оценки проводимых с помощью умной щетки сеансов чистки.

В приложении выводится оценка за каждый из них в отдельности и общая, разбитая по дням. Отображаются рекомендации по чистке, отмечаются зоны которые были почищены недостаточно эффективно.

Тесты

Поддерживается создание индивидуального режима. С выбором длительности и интенсивности.Это не роторная щетка, здесь вместо вращения головки, применена технология звукового типа когда головка вибрирует с высокой частотой. Picooc T1 в зависимости от выбранного режима поддерживает частоту до 42000 пульсаций в минуту. Что лучше и эффективнее? Вращающиеся головки менее эффективны, из-за особенностей движения они плохо очищают зубодесневые карманы, оставляют остатки пищи в межзубных промежутках, а также могут провоцировать клиновидный дефект из-за стирания эмали. Звуковая щетка за счет выметающих движений этих недостатков лишена, при этом за счет высокой частоты создается эффект смешивания зубной пасты и воды с созданием мелких пузырьков, которые также повышают эффективность чистки.

Помимо этого, такие щетки приучают к правильному соблюдению рекомендаций по чистке. Считается, что на проведение процедуры необходимо затрачивать не менее 2 минут. По 30 секунд на каждый из квадрантов. С использованием приложения можно анализируя статистику корректировать свой подход к гигиене полости рта и в итоге выработать правильную привычку. Поэтому подобные щетки актуальны не только для взрослых, но и подростков. А по опыту после нескольких дней эксплуатации вернуться уже к обычным механическим не захочется, они явно уступают по качеству чистки.

умный режим с искусственным интеллектом,

отбеливание – его лучше использовать только периодически, а не постоянно,

бережный – для зубов с высокой чувствительностью и кровоточивых десен,

обычный – для ежедневного применения.

Итоги

Изучаемая нами щетка поддерживает четыре режима работы:Не зря выше отметил десна, использование такой щетки оказывает на них эффект массажа. Улучшается кровообращение, повышается устойчивость к заболеванию слизистых, решается вопрос неприятного запаха.Picooc T1 – умная зубная щетка с четырьмя режимами работы, приложением для смартфона с AI, двумя насадками в комплекте, длительным временем автономной работы и зарядкой через USB-C. Не устроить может отсутствие в линейке насадок вариантов со специальной поверхностью для чистки языка.