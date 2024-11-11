Перкусионный массажер с нагревом. Обзор Picooc H1 Heat

Мы уже знакомились детально с разными умными устройствами от Picooc и остались довольны качеством исполнения, а также предлагаемыми возможностями. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим перкуссионный массажер Picooc H1 Heat с функцией нагрева, поддерживающий два режима работы, четыре скорости, а также укомплектованный тремя насадками.

Комплектация

Двойная коробка, внешняя из неокрашенного картона и внутренняя с полиграфией. Приведены данные по особенностям исполнения и характеристикам.

Сам массажер и комплектующие находятся в жестком футляре в котором в последующем можно будет его хранить и перевозить. Комплект включает массажер, три вида насадок, адаптер питания с евровилкой.

Внешний вид

Характерное исполнение для перкуссионных массажеров. Ручка и корпус цилиндрической формы, соединены между собой под прямым углом.

В основной части корпуса находится вибрационный механизм и двигатель, в ручке аккумулятор. Весит 900 граммов. Выполнен он из пластика черного цвета с софт-тач покрытием.

На сторону пользователя направлена механическая кнопка, включающая и останавливающая работу. По периметру кольцевая кнопка, используемое для переключения режимов и скорости. Для скорости нажимаем ее верхнюю часть, а для режимов ниже.

Одновременное нажатие включает или отключает режим нагрева. Контролировать выбранную скорость можно при помощи ряда из четырех светодиодных индикаторов.

На лицевую сторону основной части корпуса направлен патрон, используемый для установки насадок. На каждой из насадок резиновые манжеты, плотно фиксирующую ее в установленном положении.

На основании разъем для подключения комплектного адаптера питания. К сожалению зарядка идет не через разъем USB-C, в длительные поездки нужно брать адаптер питания, а дома стараться не потерять.

В комплекте идут три насадки. Только одна из них идет с функцией нагрева. Ее отличает наличие группы медных контактов в основании. В зависимости от выбранных настроек температура нагрева регулируется от 40 до 52 градусов.

Помимо нее в комплекте есть насадка с рабочей частью в виде шарика и вытянутая, похожая на пулю. Такая разница форм позволит подбирать оптимальную в зависимости от групп мышц и зон проведения массажа.

Тесты

Оснащена Picooc H1 Heat двигателем со скоростью работы от 1500 до 2400 оборотов в минуту. Регулируются между четырьмя предустановленными режимами. По ощущениям, на самом минимальном это умеренные постукивания, а на максимальном уже сильная вибрация. При этом помимо вибрации сама насадка двигается вперед назад с амплитудой 10 мм.

Насадка шаровидной формы прорабатывает крупные группы мышц и воздействует на подкожный жир. Пылевидная насадка для точечного воздействия на проблемные участки, снятия спазмов и более глубокой проработки участка проведения массажа.

Тепловая насадка хорошо снимает усталость, подходит для предварительной разминки и разогрева мышц, а также расслабления после проведения тренировки. При этом в линейке производителя доступна модификация этого массажера без этой функции, она дешевле.

Элементы управления находятся в видимой зоне и в быстром доступе при необходимости смены. Форма у корпуса удобная, центр тяжести смещен вперед и это упрощает проведение массажа, не требуя для этого повышенных усилий.

Итоги

Встроенного аккумулятора в среднем хватает на 4 часа непрерывной работы. С учетом интервального применения зарядка потребуется только раз в 2-3 недели. Отличный результат.Picooc H1 Heat – перкуссионный массажер с тремя насадками, подогревом, двумя режимами работы и четырьмя скоростями. Доступный, надежный и функциональный прибор, отлично подходит для подготовки мышц к тренировкам с целью избежания травм и повышения эффективности, снятия зажатости и усталости, ускоряя восстановление.