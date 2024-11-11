Перкусионный массажер с нагревом. Обзор Picooc H1 Heat

Сам массажер и комплектующие находятся в жестком футляре в котором в последующем можно будет его хранить и перевозить. Комплект включает массажер, три вида насадок, адаптер питания с евровилкой.
В основной части корпуса находится вибрационный механизм и двигатель, в ручке аккумулятор. Весит 900 граммов. Выполнен он из пластика черного цвета с софт-тач покрытием.
На сторону пользователя направлена механическая кнопка, включающая и останавливающая работу. По периметру кольцевая кнопка, используемое для переключения режимов и скорости. Для скорости нажимаем ее верхнюю часть, а для режимов ниже.
Одновременное нажатие включает или отключает режим нагрева. Контролировать выбранную скорость можно при помощи ряда из четырех светодиодных индикаторов.
На лицевую сторону основной части корпуса направлен патрон, используемый для установки насадок. На каждой из насадок резиновые манжеты, плотно фиксирующую ее в установленном положении.
На основании разъем для подключения комплектного адаптера питания. К сожалению зарядка идет не через разъем USB-C, в длительные поездки нужно брать адаптер питания, а дома стараться не потерять.
В комплекте идут три насадки. Только одна из них идет с функцией нагрева. Ее отличает наличие группы медных контактов в основании. В зависимости от выбранных настроек температура нагрева регулируется от 40 до 52 градусов.
Помимо нее в комплекте есть насадка с рабочей частью в виде шарика и вытянутая, похожая на пулю. Такая разница форм позволит подбирать оптимальную в зависимости от групп мышц и зон проведения массажа.
Насадка шаровидной формы прорабатывает крупные группы мышц и воздействует на подкожный жир. Пылевидная насадка для точечного воздействия на проблемные участки, снятия спазмов и более глубокой проработки участка проведения массажа.
Тепловая насадка хорошо снимает усталость, подходит для предварительной разминки и разогрева мышц, а также расслабления после проведения тренировки. При этом в линейке производителя доступна модификация этого массажера без этой функции, она дешевле.
Элементы управления находятся в видимой зоне и в быстром доступе при необходимости смены. Форма у корпуса удобная, центр тяжести смещен вперед и это упрощает проведение массажа, не требуя для этого повышенных усилий.
Встроенного аккумулятора в среднем хватает на 4 часа непрерывной работы. С учетом интервального применения зарядка потребуется только раз в 2-3 недели. Отличный результат.