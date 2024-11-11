Перкусионный массажер с нагревом. Обзор Picooc H1 Heat

Мы уже знакомились детально с разными умными устройствами от Picooc и остались довольны качеством исполнения, а также предлагаемыми возможностями. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим перкуссионный массажер Picooc H1 Heat с функцией нагрева, поддерживающий два режима работы, четыре скорости, а также укомплектованный тремя насадками.

Picooc H1 Heat

Комплектация

Двойная коробка, внешняя из неокрашенного картона и внутренняя с полиграфией. Приведены данные по особенностям исполнения и характеристикам.

Picooc H1 Heat

Сам массажер и комплектующие находятся в жестком футляре в котором в последующем можно будет его хранить и перевозить. Комплект включает массажер, три вида насадок, адаптер питания с евровилкой.

Picooc H1 Heat

Внешний вид

Характерное исполнение для перкуссионных массажеров. Ручка и корпус цилиндрической формы, соединены между собой под прямым углом.

Picooc H1 Heat

В основной части корпуса находится вибрационный механизм и двигатель, в ручке аккумулятор. Весит 900 граммов. Выполнен он из пластика черного цвета с софт-тач покрытием.

Picooc H1 Heat

На сторону пользователя направлена механическая кнопка, включающая и останавливающая работу. По периметру кольцевая кнопка, используемое для переключения режимов и скорости. Для скорости нажимаем ее верхнюю часть, а для режимов ниже.

Picooc H1 Heat

Одновременное нажатие включает или отключает режим нагрева. Контролировать выбранную скорость можно при помощи ряда из четырех светодиодных индикаторов.

Picooc H1 Heat

На лицевую сторону основной части корпуса направлен патрон, используемый для установки насадок. На каждой из насадок резиновые манжеты, плотно фиксирующую ее в установленном положении.

Picooc H1 Heat

На основании разъем для подключения комплектного адаптера питания. К сожалению зарядка идет не через разъем USB-C, в длительные поездки нужно брать адаптер питания, а дома стараться не потерять.

Picooc H1 Heat

В комплекте идут три насадки. Только одна из них идет с функцией нагрева. Ее отличает наличие группы медных контактов в основании. В зависимости от выбранных настроек температура нагрева регулируется от 40 до 52 градусов.

Picooc H1 Heat

Помимо нее в комплекте есть насадка с рабочей частью в виде шарика и вытянутая, похожая на пулю. Такая разница форм позволит подбирать оптимальную в зависимости от групп мышц и зон проведения массажа.

Picooc H1 Heat

Тесты

Оснащена Picooc H1 Heat двигателем со скоростью работы от 1500 до 2400 оборотов в минуту. Регулируются между четырьмя предустановленными режимами. По ощущениям, на самом минимальном это умеренные постукивания, а на максимальном уже сильная вибрация. При этом помимо вибрации сама насадка двигается вперед назад с амплитудой 10 мм.

Picooc H1 Heat

Насадка шаровидной формы прорабатывает крупные группы мышц и воздействует на подкожный жир. Пылевидная насадка для точечного воздействия на проблемные участки, снятия спазмов и более глубокой проработки участка проведения массажа.

Picooc H1 Heat

Тепловая насадка хорошо снимает усталость, подходит для предварительной разминки и разогрева мышц, а также расслабления после проведения тренировки. При этом в линейке производителя доступна модификация этого массажера без этой функции, она дешевле.

Picooc H1 Heat

Элементы управления находятся в видимой зоне и в быстром доступе при необходимости смены. Форма у корпуса удобная, центр тяжести смещен вперед и это упрощает проведение массажа, не требуя для этого повышенных усилий.

Picooc H1 Heat

Встроенного аккумулятора в среднем хватает на 4 часа непрерывной работы. С учетом интервального применения зарядка потребуется только раз в 2-3 недели. Отличный результат.

Итоги

Picooc H1 Heat – перкуссионный массажер с тремя насадками, подогревом, двумя режимами работы и четырьмя скоростями. Доступный, надежный и функциональный прибор, отлично подходит для подготовки мышц к тренировкам с целью избежания травм и повышения эффективности, снятия зажатости и усталости, ускоряя восстановление.
Умная зубная щетка с четырьмя режимами. Обзор Picooc T1…
Зубная щетка является главным инструментом в вопросе гигиены полости рта. Как рекомендуют врачи стоматоло…
Что лучше выбрать вместо фена Dyson? Обзор Atvel AirJet HD6…
В центре внимания сегодня будет фен Atvel AirJet HD6, оснащенный высокоскоростным бесщеточным двигателем,…
Массажная накидка для дома и автомобиля. Обзор HELST HMC-900Массажная накидка для дома и автомобиля. Обзор HELST HMC-900
Массажный матрас с четырьмя программами и нагревом. Обзор HELST HMM-400Массажный матрас с четырьмя программами и нагревом. Обзор HELST HMM-400
Массажер для глаз с горячим компрессом. Обзор HELST HME-100Массажер для глаз с горячим компрессом. Обзор HELST HME-100
Умная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra SУмная звуковая щетка с Wi-Fi. Обзор Oclean X Ultra S
Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML-300Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML-300
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor