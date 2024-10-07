Что лучше выбрать вместо фена Dyson? Обзор Atvel AirJet HD6…

Внутри коробки комплектующие и фен зафиксированы в пенной подложке, предотвращающей тряску при перевозке.
Комплект включает два концентратора, диффузор, щетку для очистки фильтра и инструкцию.
Сборка качественная, корпус ощущается монолитным. И он достаточно компактен и легок, обеспечивая удобство эксплуатации и эргономику. При весе в 300 граммов, меньше чем у конкурентов в этом ценовом сегменте.
Рукоятка круглой формы. С внутренней стороны нанесены технические данные. Под расположение большого пальца выведены три механические кнопки, отвечающие за изменение режимов работы, а также кнопка подачи холодного воздуха в основании.
На сторону пользователя направлен символьно-цифровой дисплей с подсветкой, отображающий уровень мощности, температуру. Наглядно и информативно. По периметру воздухозаборная решетка с мелкоячеистым магнитным фильтром. В комплекте для очистки есть кисточка. Поддерживается режим самоочистки, в выключенном состоянии нужно зажать кнопку подачи холодного воздуха и на семь секунд запустится реверсивный режим работы.
Место выхода воздуха с защитной решёткой. Насадки у Atvel AirJet HD6 фиксируются при помощи магнитов. Держаться крепко, самопроизвольно не слетают, но при этом можно поворачивать в нужном направлении без риска сломать механизм крепления.
Выход кабеля усилен защитным гибким кожухом. И на нем же есть ушко для того чтобы повесить фен на крючок. Кабель с широким сечением длиной три метра. Его можно будет свернуть при помощи силиконового ремешка.
Два концентратора с традиционным исполнением, отличия между которыми в ширине отверстия для воздуха.
Доступен выбор между тремя скоростями: 17 м/с для подсушивания перед укладкой и коротких волос, 20 м/с для волос средней длины, 25 м для длинных волос. Выбранный режим отображается в виде ряда из трех на дисплее. Информативно и сразу понятно какой активен в данный момент.
Температура регулируется в четырех диапазонах – холодный воздух, 60 градусов для бережной сушки и ломких волос, 90 градусов для жестких или густых волос, 120 для быстрой сушки. Температура также выводится на дисплей. Для каждой температуры можно выставить нужную скорость, суммарно получаем 12 режимов работы.
Фен отлично себя показал при ежедневном уходе за волосами. Высушивает быстро, работать им удобно. С помощью насадок можно придать прикорневой объем, а диффузор пригодится для того чтобы придать прическе природную волнистость. Диапазона регулировки достаточно под выполнение различных задач. Отметим отсутствие наэлектризованности волос.