Что лучше выбрать вместо фена Dyson? Обзор Atvel AirJet HD6…

В центре внимания сегодня будет фен Atvel AirJet HD6, оснащенный высокоскоростным бесщеточным двигателем, обеспечивающим поток воздуха со скоростью 110 тысяч оборотов в минуту. Доступно 12 режимов работы с тонкой регулировкой скорости, температуры воздушного потока, позволяя подобрать оптимальный под тип волос. Ионизация потока, набор из трех насадок с магнитным креплением.

Комплектация

Тут уделили внимание не только техническому оснащению, но и эмоциям которые получает владелец при покупке и распаковке. Это премиальный уровень с коробкой из плотного картона, ламинацией, магнитным замком у крышки и стильным оформлением.

Внутри коробки комплектующие и фен зафиксированы в пенной подложке, предотвращающей тряску при перевозке.

Комплект включает два концентратора, диффузор, щетку для очистки фильтра и инструкцию.

Внешний вид

Внешнее исполнение у фена строгое. Минимализм в деталях. Основа его из термостойкого пластика светло-серого цвета с хромированными акцентными вставками. Поверхности матовые, немаркие.

Сборка качественная, корпус ощущается монолитным. И он достаточно компактен и легок, обеспечивая удобство эксплуатации и эргономику. При весе в 300 граммов, меньше чем у конкурентов в этом ценовом сегменте.

Рукоятка круглой формы. С внутренней стороны нанесены технические данные. Под расположение большого пальца выведены три механические кнопки, отвечающие за изменение режимов работы, а также кнопка подачи холодного воздуха в основании.

На сторону пользователя направлен символьно-цифровой дисплей с подсветкой, отображающий уровень мощности, температуру. Наглядно и информативно. По периметру воздухозаборная решетка с мелкоячеистым магнитным фильтром. В комплекте для очистки есть кисточка. Поддерживается режим самоочистки, в выключенном состоянии нужно зажать кнопку подачи холодного воздуха и на семь секунд запустится реверсивный режим работы.

Место выхода воздуха с защитной решёткой. Насадки у Atvel AirJet HD6 фиксируются при помощи магнитов. Держаться крепко, самопроизвольно не слетают, но при этом можно поворачивать в нужном направлении без риска сломать механизм крепления.

Насадки

Выход кабеля усилен защитным гибким кожухом. И на нем же есть ушко для того чтобы повесить фен на крючок. Кабель с широким сечением длиной три метра. Его можно будет свернуть при помощи силиконового ремешка.В комплекте с феном получает три насадки, рассмотрим их в отдельности. Диаметр насадки диффузора составляет 13.3 сантиметра. Она вогнута по площади распределены шипы с отверстия для воздуха.

Два концентратора с традиционным исполнением, отличия между которыми в ширине отверстия для воздуха.

Тесты

Atvel AirJet HD6 оснащен двигателем мощностью 1200 Вт со скоростью 110 000 оборотов в минуту. Двигатель размещается внутри основной рабочей цилиндрической камеры и воздух направляется без сопротивления. Как показала практика, в сравнение с фенами Dyson не наблюдался нагрев ручки во время длительной работы. Отметим также низкий уровень шума во время работы.

Доступен выбор между тремя скоростями: 17 м/с для подсушивания перед укладкой и коротких волос, 20 м/с для волос средней длины, 25 м для длинных волос. Выбранный режим отображается в виде ряда из трех на дисплее. Информативно и сразу понятно какой активен в данный момент.

Температура регулируется в четырех диапазонах – холодный воздух, 60 градусов для бережной сушки и ломких волос, 90 градусов для жестких или густых волос, 120 для быстрой сушки. Температура также выводится на дисплей. Для каждой температуры можно выставить нужную скорость, суммарно получаем 12 режимов работы.

Фен отлично себя показал при ежедневном уходе за волосами. Высушивает быстро, работать им удобно. С помощью насадок можно придать прикорневой объем, а диффузор пригодится для того чтобы придать прическе природную волнистость. Диапазона регулировки достаточно под выполнение различных задач. Отметим отсутствие наэлектризованности волос.

Итоги

Atvel AirJet HD6 – легкий, надежный и стильный фен, составляющий успешную конкуренцию премиальным брендом и при этом у него доступный ценник. Станет отличным выбором при поиске повседневного фена для разных типов волос. Высокое качество сборки, двенадцать режимов работы, трехметровый кабель, антистатический эффект, низкий уровень шума, три насадки в комплекте с магнитным креплением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".