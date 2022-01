AAEON представляет промышленную плату UP Squared 6000

Чтобы расширить вертикальные рынки и ускорить развертывание AIoT для клиентов, AAEON объявила о выпуске UP Squared 6000, высокопроизводительной промышленной вычислительной платы малого форм-фактора (101,6 мм x 101,6 мм) на базе Intel Atom x6000E/RE, Pentium или Celeron. SoC серии N/J (ранее называвшаяся Elkhart Lake) для расширяющегося семейства UP. Благодаря процессорам следующего поколения с расширенными возможностями IoT UP Squared 6000 обеспечивает повышенную однопоточную, многопоточную и графическую производительность, а также оснащен Intel Programmable Service Engine (PSE) и встроенным модулем TPM для ускорения и оптимизации вертикальных приложений AIoT.

Для обеспечения оптимальной производительности, необходимой для современных рынков, таких как робототехника, интеллектуальное сельское хозяйство, розничная торговля и приложения UP Squared 6000 на базе SoC Intel Atom x6000E/RE, Pentium или Celeron серии N/J (ранее Elkhart Lake) , обеспечивает до 1,7x однопоточную производительность, 1,5x многопоточную производительность и 2x производительность графической обработки благодаря Intel UHD Graphics (графический процессор 11-го поколения). Используя процессоры следующего поколения с расширенными возможностями IoT, UP Squared 6000 обеспечивает повышенную производительность и эффективность при развертывании искусственного интеллекта. Благодаря специальному корпусу UP Squared 6000 можно расширить до UP Squared 6000 Edge со всеми возможностями подключения ввода-вывода материнской платы и усовершенствованиями IoT, включая сеть с учетом времени (TSN), вычисления с координированием времени (TCC), внутриполосный ECC и встроенный модуль TPM 2.0. С другой стороны, благодаря интеграции материнской платы UP Squared 6000 и дополнительной платы-носителя UP Squared 6000 может предлагаться в качестве комплекта UP Squared 6000 Edge Computing для разблокировки Intel Programmable Service Engine (PSE) и дальнейшего ускорения приложений компьютерного зрения и глубокого обучения с помощью его предварительно загруженный дистрибутив Intel набора инструментов OpenVINO.