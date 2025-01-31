B850 GAMING X WIFI 6E обзор и тесты материнской платы с AMD Ryzen 9 9900X

Комплект включает антенну Wi-Fi, переходник для подключения разъемов лицевой панели корпуса, пару SATA-кабелей.
Обратная сторона материнской платы свободная. Здесь можно отметить наличие контроллера RTS5464, отвечающего за работу USB-C разъема.
Первый слот расширения X16 получает линии от процессора в режиме PCIe 5.0, два других х1 (физически x16) в режиме PCIe 3.0. B850 GAMING X WIFI 6E использует чипсет Promontory21, для которого убрана обязательная необходимость спецификации PCIe 5.0 (PCIe 4.0 для Ryzen 8000), но производитель этой материнской платы не стал упрощать и реализовал поддержку этого режима.
Сам разъем усилен металлом и экранирован от наводок. Используется удобный ключ PCIe Release для извлечения видеокарты.
Между первым и вторым слотом размещены три М.2 слота с общим металлическим радиатором. Верхний работает только с процессорами Ryzen 7000/9000 в режиме PCIe 5.0, второй в PCIe 5.0 или PCIe 4.0 (c Ryzen 8000), нижний PCIe 4.0. Для дисковой подсистемы также доступно четыре SATA.
На силовой цепи два отдельных металлических радиатора с оребрением и термоинтерфейсом. В этой материнской плате используется 12 фазная подсистема питания. Установлены сборки с номиналом 60А.
От блока питания энергия подается через 24-пиновый ATX, а также один 8-пиновый EPS12V и 4-пиновый EPS. Сокет AM5 с традиционным исполнением.
Четыре слота под оперативную память DDR5. Максимальная тактовая частота 8200 МГц.
Беспроводной модуль Realtek RTL8852CE с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth. Высокоскоростное проводное подключение с RTL8111H. Экранированный аудиотракт с бюджетным чипом Realtek ALC897.
Заглушка портов ввода/вывода предустановлена на B850 GAMING X WIFI 6E. Она включает HDMI и DisplayPort, кнопку QFLASH Plus, PS/2, два USB 2.0, четыре USB 3.2 gen1, USB-C (3.2 gen2), 2.5-гигабитный RJ-45, разъем для внешней Wi-Fi антенны, три аудиоразъема.
Доступна возможность программирования собственных профилей для оперативной памяти. Подробные данные по SPD.
Инструменты по разгону процессора и памяти.
Общие системные настройки платформы.
Параметры загрузки.
Тестирование B850 GAMING X WIFI 6E велось с процессором AMD Ryzen 9 9900X. Установлено 32 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 6000 МГц с таймингами 30-36-36.
Выбирать эффекты подсветки для встроенного элемента, а также четырех разъемов с подключенными аксессуарами.
Управлять вентиляторами. Режимы: тихо, нормально, полная скорость и ручной.