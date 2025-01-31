B850 GAMING X WIFI 6E обзор и тесты материнской платы с AMD Ryzen 9 9900X

Ранее мы проводили тестирование материнской платы X870E AORUS ELITE WIFI7 , выпущенных вместе с архитектурой Zen 5. Ожидаемо, AMD расширила модельную линейку выпустив для доступного сегменте чипсеты B840 и B850. Из видимых упрощений в них отсутствуют порты USB 4, в остальном они позволят собрать актуальный игровой ПК или рабочую станцию с процессорами Ryzen с новым сокетом AM5. Возможности и особенности рассмотрим на примере B850 GAMING X WIFI 6E, сопровождаемой поддержкой программного обеспечения для автоматического разгона на основе модели искусственного интеллекта AORUS AI Snatch, режима X3D Turbo Mode для оптимизации игровой производительности до 35% с процессором Ryzen 9000X3D и до 20% с Ryzen 9000, а также поддержкой DDR5 с тактовыми частотами 8200 МГц.

Комплектация

На обратной стороне коробки, в которой поставляется материнская плата приведены подробные данные по техническим характеристикам и ключевым особенностям исполнения.

Комплект включает антенну Wi-Fi, переходник для подключения разъемов лицевой панели корпуса, пару SATA-кабелей.

Внешний вид

Выполнена в типоразмере ATX. У нее строгое внешнее исполнение со схематичным рисунком, нанесенным на радиатор силовой обвязки и М.2 накопителей.

Обратная сторона материнской платы свободная. Здесь можно отметить наличие контроллера RTS5464, отвечающего за работу USB-C разъема.

Первый слот расширения X16 получает линии от процессора в режиме PCIe 5.0, два других х1 (физически x16) в режиме PCIe 3.0. B850 GAMING X WIFI 6E использует чипсет Promontory21, для которого убрана обязательная необходимость спецификации PCIe 5.0 (PCIe 4.0 для Ryzen 8000), но производитель этой материнской платы не стал упрощать и реализовал поддержку этого режима.

Сам разъем усилен металлом и экранирован от наводок. Используется удобный ключ PCIe Release для извлечения видеокарты.

Между первым и вторым слотом размещены три М.2 слота с общим металлическим радиатором. Верхний работает только с процессорами Ryzen 7000/9000 в режиме PCIe 5.0, второй в PCIe 5.0 или PCIe 4.0 (c Ryzen 8000), нижний PCIe 4.0. Для дисковой подсистемы также доступно четыре SATA.

На силовой цепи два отдельных металлических радиатора с оребрением и термоинтерфейсом. В этой материнской плате используется 12 фазная подсистема питания. Установлены сборки с номиналом 60А.

От блока питания энергия подается через 24-пиновый ATX, а также один 8-пиновый EPS12V и 4-пиновый EPS. Сокет AM5 с традиционным исполнением.

Четыре слота под оперативную память DDR5. Максимальная тактовая частота 8200 МГц.Для периферии и лицевой панели корпуса доступны USB-C (USB 3.2 gen.1), USB 3.0 и USB 2.0. Выводы 5В ARGB и 12 RGB с синхронизируемой подсветкой. Имеется встроенная подсветка в районе расположения радиатора, установленного на чипсете.

Беспроводной модуль Realtek RTL8852CE с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth. Высокоскоростное проводное подключение с RTL8111H. Экранированный аудиотракт с бюджетным чипом Realtek ALC897.

BIOS

Заглушка портов ввода/вывода предустановлена на B850 GAMING X WIFI 6E. Она включает HDMI и DisplayPort, кнопку QFLASH Plus, PS/2, два USB 2.0, четыре USB 3.2 gen1, USB-C (3.2 gen2), 2.5-гигабитный RJ-45, разъем для внешней Wi-Fi антенны, три аудиоразъема.В графической оболочке доступно два варианта оформления. Главный экран упрощенный, включает сводные данные по рабочим параметрам работы, кнопку запуска приложения управления вентилятором, изменения приоритета загрузки, активации XMP.

Доступна возможность программирования собственных профилей для оперативной памяти. Подробные данные по SPD.

Инструменты по разгону процессора и памяти.

Общие системные настройки платформы.

Параметры загрузки.

Тесты

AIDA64

Тестирование B850 GAMING X WIFI 6E велось с процессором AMD Ryzen 9 9900X. Установлено 32 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 6000 МГц с таймингами 30-36-36.

3DMark11

GeekBench

CPUProfile

PCMark 10

Cinebench

Futuremark

Софт

Для среды Windows доступна утилита управления. С помощью нее удобно актуализировать и устанавливать драйвера и программное обеспечение.

Выбирать эффекты подсветки для встроенного элемента, а также четырех разъемов с подключенными аксессуарами.

Управлять вентиляторами. Режимы: тихо, нормально, полная скорость и ручной.

Итоги

B850 GAMING X WIFI 6E – материнская плата с сокетом AM5, позволяющая без заметных ограничений собрать игровую или рабочую систему с актуальными процессорами Ryzen. К плюсам отнесем набор портов и интерфейсов, включая PCIe 5.0, надежная элементная база с запасом по ресурсу, строгое внешнее исполнение, скоростной проводной и беспроводной интернет. Из ограничений платформы – отсутствие USB 4. Не устроить может аудиокодек.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".