B850 GAMING X WIFI 6E обзор и тесты материнской платы с AMD Ryzen 9 9900X

Ранее мы проводили тестирование материнской платы X870E AORUS ELITE WIFI7, выпущенных вместе с архитектурой Zen 5. Ожидаемо, AMD расширила модельную линейку выпустив для доступного сегменте чипсеты B840 и B850. Из видимых упрощений в них отсутствуют порты USB 4, в остальном они позволят собрать актуальный игровой ПК или рабочую станцию с процессорами Ryzen с новым сокетом AM5. Возможности и особенности рассмотрим на примере B850 GAMING X WIFI 6E, сопровождаемой поддержкой программного обеспечения для автоматического разгона на основе модели искусственного интеллекта AORUS AI Snatch, режима X3D Turbo Mode для оптимизации игровой производительности до 35% с процессором Ryzen 9000X3D и до 20% с Ryzen 9000, а также поддержкой DDR5 с тактовыми частотами 8200 МГц.

B850 GAMING X WIFI 6E

Комплектация

На обратной стороне коробки, в которой поставляется материнская плата приведены подробные данные по техническим характеристикам и ключевым особенностям исполнения.

B850 GAMING X WIFI 6E

Комплект включает антенну Wi-Fi, переходник для подключения разъемов лицевой панели корпуса, пару SATA-кабелей.

B850 GAMING X WIFI 6E

Внешний вид

Выполнена в типоразмере ATX. У нее строгое внешнее исполнение со схематичным рисунком, нанесенным на радиатор силовой обвязки и М.2 накопителей.

B850 GAMING X WIFI 6E

Обратная сторона материнской платы свободная. Здесь можно отметить наличие контроллера RTS5464, отвечающего за работу USB-C разъема.

B850 GAMING X WIFI 6E

Первый слот расширения X16 получает линии от процессора в режиме PCIe 5.0, два других х1 (физически x16) в режиме PCIe 3.0. B850 GAMING X WIFI 6E использует чипсет Promontory21, для которого убрана обязательная необходимость спецификации PCIe 5.0 (PCIe 4.0 для Ryzen 8000), но производитель этой материнской платы не стал упрощать и реализовал поддержку этого режима.

B850 GAMING X WIFI 6E

Сам разъем усилен металлом и экранирован от наводок. Используется удобный ключ PCIe Release для извлечения видеокарты.

B850 GAMING X WIFI 6E

Между первым и вторым слотом размещены три М.2 слота с общим металлическим радиатором. Верхний работает только с процессорами Ryzen 7000/9000 в режиме PCIe 5.0, второй в PCIe 5.0 или PCIe 4.0 (c Ryzen 8000), нижний PCIe 4.0. Для дисковой подсистемы также доступно четыре SATA.

B850 GAMING X WIFI 6E

На силовой цепи два отдельных металлических радиатора с оребрением и термоинтерфейсом. В этой материнской плате используется 12 фазная подсистема питания. Установлены сборки с номиналом 60А.

B850 GAMING X WIFI 6E

От блока питания энергия подается через 24-пиновый ATX, а также один 8-пиновый EPS12V и 4-пиновый EPS. Сокет AM5 с традиционным исполнением.

B850 GAMING X WIFI 6E

Четыре слота под оперативную память DDR5. Максимальная тактовая частота 8200 МГц.

Для периферии и лицевой панели корпуса доступны USB-C (USB 3.2 gen.1), USB 3.0 и USB 2.0. Выводы 5В ARGB и 12 RGB с синхронизируемой подсветкой. Имеется встроенная подсветка в районе расположения радиатора, установленного на чипсете.

B850 GAMING X WIFI 6E

Беспроводной модуль Realtek RTL8852CE с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth. Высокоскоростное проводное подключение с RTL8111H. Экранированный аудиотракт с бюджетным чипом Realtek ALC897.

B850 GAMING X WIFI 6E

Заглушка портов ввода/вывода предустановлена на B850 GAMING X WIFI 6E. Она включает HDMI и DisplayPort, кнопку QFLASH Plus, PS/2, два USB 2.0, четыре USB 3.2 gen1, USB-C (3.2 gen2), 2.5-гигабитный RJ-45, разъем для внешней Wi-Fi антенны, три аудиоразъема.

BIOS

В графической оболочке доступно два варианта оформления. Главный экран упрощенный, включает сводные данные по рабочим параметрам работы, кнопку запуска приложения управления вентилятором, изменения приоритета загрузки, активации XMP.

B850 GAMING X WIFI 6E

Доступна возможность программирования собственных профилей для оперативной памяти. Подробные данные по SPD.

B850 GAMING X WIFI 6E

Инструменты по разгону процессора и памяти.

B850 GAMING X WIFI 6E

Общие системные настройки платформы.

B850 GAMING X WIFI 6E

Параметры загрузки.

B850 GAMING X WIFI 6E

Тесты

B850 GAMING X WIFI 6E

Тестирование B850 GAMING X WIFI 6E велось с процессором AMD Ryzen 9 9900X. Установлено 32 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 6000 МГц с таймингами 30-36-36.

AIDA64

B850 GAMING X WIFI 6E

3DMark11

B850 GAMING X WIFI 6E

GeekBench

B850 GAMING X WIFI 6E

CPUProfile

B850 GAMING X WIFI 6E

PCMark 10

B850 GAMING X WIFI 6E

Cinebench

B850 GAMING X WIFI 6E

B850 GAMING X WIFI 6E

Futuremark

B850 GAMING X WIFI 6E

B850 GAMING X WIFI 6E

B850 GAMING X WIFI 6E

Софт

Для среды Windows доступна утилита управления. С помощью нее удобно актуализировать и устанавливать драйвера и программное обеспечение.

B850 GAMING X WIFI 6E

Выбирать эффекты подсветки для встроенного элемента, а также четырех разъемов с подключенными аксессуарами.

B850 GAMING X WIFI 6E

Управлять вентиляторами. Режимы: тихо, нормально, полная скорость и ручной.

B850 GAMING X WIFI 6E

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorB850 GAMING X WIFI 6E – материнская плата с сокетом AM5, позволяющая без заметных ограничений собрать игровую или рабочую систему с актуальными процессорами Ryzen. К плюсам отнесем набор портов и интерфейсов, включая PCIe 5.0, надежная элементная база с запасом по ресурсу, строгое внешнее исполнение, скоростной проводной и беспроводной интернет. Из ограничений платформы – отсутствие USB 4. Не устроить может аудиокодек.
B850 GAMING X WIFI 6E получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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