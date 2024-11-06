X870E AORUS ELITE WIFI7 обзор и тесты материнской платы с Ryzen 9 9900X

Вслед за запуском архитектуры Zen 5 прошел и ожидаемый запуск материнских плат на чипсете X870/X870E. Хотя здесь используется уже знакомый Promontory21, что и в X670, но несмотря на это есть интересные и важные различия в деталях. Заметно улучшилась работа с оперативной памятью DDR5 с внедрением технологии Nitropath, позволяющая получить прирост скорости разгона на 400 MT/s. Это заметят оверклокеры и энтузиасты с дорогими комплектами. Также вдвое увеличились скорости проводного доступа в сеть, а также Wi-Fi 7. Помимо этого USB 4.0 и PCIe Gen5 на графике и NVMe. Мы детально изучили X870E AORUS ELITE WIFI7 в паре с процессором AMD Ryzen 9 9900X.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Комплектация

Коробка с характерным для AORUS оформлением. На ее обратной стороне подробные данные по техническим характеристикам и конструктивным особенностям исполнения.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Комплект включает SATA-кабели, антенну Wi-Fi, наклейку с логотипом бренда, G-коннектор для передней панели, руководство пользователя и гарантийный талон.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Внешний вид

Выполнена в форм-факторе ATX со стандартными габаритами 305х233 мм. Печатная плата черного цвета и нанесенным схематичным рисунком. Шесть слоев металлизации.

X870E AORUS ELITE WIFI7

На обратной стороне помимо привычной усиливающей пластины сокета AM5, есть усиливающая часть для разъема PCIe. Актуально с учетом того что современные видеокарты идут с тяжелыми системами охлаждения.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Материнская плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000G и 9000, а также будет о поддерживать будущие поколения AM5 Ryzen.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Используется схема питания 16+2+2 (VCore/VccGT/VccAUX). ШИМ-контроллер RT3678BE. Питание подается через два 8-контактных разъема питания. Обеспечивается подача до 300 Вт. С силовой цепи тепло отводят два габаритных металлических радиатора с оребрением. Также отметим наличие вентиляционных отверстий на предустановленной заглушке на панели портов ввода/вывода.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Рядом с сокетом четыре слота для оперативной памяти DDR5 общим объемом до 192 Гбайт в двухканальном режиме. Поддерживаются XMP-профили до 8000 МТ/с. Слоты с усиленной конструкцией для целостной передачи сигнала.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Три слота расширения PCI Express x16 – Gen 5.0 x16, Gen 4.0 x4, Gen 3.0 x2. Первый получает линии от процессора, два других от чипсета. Для M.2 доступно четыре слота, три из них расположены общей группой. Два PCIe 5.0 и два PCIe 4.0. Все с упрошенным соединением с помощью замка EZ-Latch.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Габаритный радиатор Thermal Guard L для Gen 5 отводит тепло с двух сторон накопителя. Три других с общим радиаторам Thermal Guard. Под накопители также доступные четыре SATA.

X870E AORUS ELITE WIFI7

X870E AORUS ELITE WIFI7 использует 7.1-канальную HD-аудиоподсистему с кодеком Realtek ALC1220. Сетевой контроллер RTL8125 с портом 2.5 GbE. Беспроводной Wi-Fi 7 с Realtek RTL8922AE. Bluetooth 5.4.

X870E AORUS ELITE WIFI7

На плате доступны USB 3.2 gen2, USB 2.0, порт DEBUG, светодиодные индикаторы состояния загрузки, экран кодов загрузки BIOS. Разъемы для подключения подсветки 5V ARGB и 12V RGB.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Задняя панель включает четыре USB 2.0, четыре USB 3.2 gen 1, два USB 3.2 gen 2, два USB-C (4.0, DP), HDMI, SPDIF, аудиоразъемы для наушников и микрофона, кнопка Q-Flash Plus, гнезда для подключения внешней антенны Wi-Fi, 2.5 GbE RJ-45.

X870E AORUS ELITE WIFI7

BIOS

Тестирование материнской платы X870E AORUS ELITE WIFI7 проводилось на версии F3e. Интерфейс выполнен в темных тонах. На главном экране в правой части выводится сводная информация по программному обеспечению, режимам работы оперативной памяти, переключатели DDR5 Auto Booster и XMP/EXPO профиля. В центре данные по ключевым режимам работы компонентов и вентиляторов. Изменение приоритета загрузки.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Управление режимами работы вентиляторов и системы отвода тепла. Доступна настройка всех шести разъемов. Готовые профили и ручные.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Проведение разгона процессора и оперативной памяти.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Системные настройки и управление дополнительными параметрами.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Софт

Для среды Windows доступен центр управления GIGABYTE CONTROL CENTER. Управление подсветкой с помощью фирменной технологии RGB Fusion.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Смена режимов работы вентиляторов и охлаждения. Несколько профилей – тихо, нормально, полная скорость и вручную.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Обновление драйверов и программного обеспечения.

X870E AORUS ELITE WIFI7

Тесты

X870E AORUS ELITE WIFI7

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 9 9900X. 32 Гбайт оперативной памяти и видеокарта GeForce RTX 3070.

AIDA64

X870E AORUS ELITE WIFI7

3DMARK 11

X870E AORUS ELITE WIFI7

GeekBench

X870E AORUS ELITE WIFI7

PCMARK 10

X870E AORUS ELITE WIFI7

Cinebench R15

X870E AORUS ELITE WIFI7

TimeSpy

X870E AORUS ELITE WIFI7

Firestrike Extreme

X870E AORUS ELITE WIFI7

Night Raid

X870E AORUS ELITE WIFI7

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorX870E AORUS ELITE WIFI7 – высококлассная материнская плата с актуальным наборов портов и интерфейсов. Четыре слота M.2 с радиатором, два из которых PCIe 5.0, усиленный PCIe x16 5.0 для видеокарты, мощная силовая подсистема с нагрузкой до 300 Вт под топовые процессоры AMD Ryzen, быстрый сетевой и беспроводной интерфейс, проработанное программное обеспечение и BIOS.
X870E AORUS ELITE WIFI7 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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