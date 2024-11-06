X870E AORUS ELITE WIFI7 обзор и тесты материнской платы с Ryzen 9 9900X

Комплект включает SATA-кабели, антенну Wi-Fi, наклейку с логотипом бренда, G-коннектор для передней панели, руководство пользователя и гарантийный талон.
На обратной стороне помимо привычной усиливающей пластины сокета AM5, есть усиливающая часть для разъема PCIe. Актуально с учетом того что современные видеокарты идут с тяжелыми системами охлаждения.
Материнская плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000G и 9000, а также будет о поддерживать будущие поколения AM5 Ryzen.
Используется схема питания 16+2+2 (VCore/VccGT/VccAUX). ШИМ-контроллер RT3678BE. Питание подается через два 8-контактных разъема питания. Обеспечивается подача до 300 Вт. С силовой цепи тепло отводят два габаритных металлических радиатора с оребрением. Также отметим наличие вентиляционных отверстий на предустановленной заглушке на панели портов ввода/вывода.
Рядом с сокетом четыре слота для оперативной памяти DDR5 общим объемом до 192 Гбайт в двухканальном режиме. Поддерживаются XMP-профили до 8000 МТ/с. Слоты с усиленной конструкцией для целостной передачи сигнала.
Три слота расширения PCI Express x16 – Gen 5.0 x16, Gen 4.0 x4, Gen 3.0 x2. Первый получает линии от процессора, два других от чипсета. Для M.2 доступно четыре слота, три из них расположены общей группой. Два PCIe 5.0 и два PCIe 4.0. Все с упрошенным соединением с помощью замка EZ-Latch.
Габаритный радиатор Thermal Guard L для Gen 5 отводит тепло с двух сторон накопителя. Три других с общим радиаторам Thermal Guard. Под накопители также доступные четыре SATA.
X870E AORUS ELITE WIFI7 использует 7.1-канальную HD-аудиоподсистему с кодеком Realtek ALC1220. Сетевой контроллер RTL8125 с портом 2.5 GbE. Беспроводной Wi-Fi 7 с Realtek RTL8922AE. Bluetooth 5.4.
На плате доступны USB 3.2 gen2, USB 2.0, порт DEBUG, светодиодные индикаторы состояния загрузки, экран кодов загрузки BIOS. Разъемы для подключения подсветки 5V ARGB и 12V RGB.
Задняя панель включает четыре USB 2.0, четыре USB 3.2 gen 1, два USB 3.2 gen 2, два USB-C (4.0, DP), HDMI, SPDIF, аудиоразъемы для наушников и микрофона, кнопка Q-Flash Plus, гнезда для подключения внешней антенны Wi-Fi, 2.5 GbE RJ-45.
Управление режимами работы вентиляторов и системы отвода тепла. Доступна настройка всех шести разъемов. Готовые профили и ручные.
Проведение разгона процессора и оперативной памяти.
Системные настройки и управление дополнительными параметрами.
Смена режимов работы вентиляторов и охлаждения. Несколько профилей – тихо, нормально, полная скорость и вручную.
Обновление драйверов и программного обеспечения.
Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 9 9900X. 32 Гбайт оперативной памяти и видеокарта GeForce RTX 3070.