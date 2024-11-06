X870E AORUS ELITE WIFI7 обзор и тесты материнской платы с Ryzen 9 9900X

Вслед за запуском архитектуры Zen 5 прошел и ожидаемый запуск материнских плат на чипсете X870/X870E. Хотя здесь используется уже знакомый Promontory21, что и в X670, но несмотря на это есть интересные и важные различия в деталях. Заметно улучшилась работа с оперативной памятью DDR5 с внедрением технологии Nitropath, позволяющая получить прирост скорости разгона на 400 MT/s. Это заметят оверклокеры и энтузиасты с дорогими комплектами. Также вдвое увеличились скорости проводного доступа в сеть, а также Wi-Fi 7. Помимо этого USB 4.0 и PCIe Gen5 на графике и NVMe. Мы детально изучили X870E AORUS ELITE WIFI7 в паре с процессором AMD Ryzen 9 9900X.

Комплектация

Коробка с характерным для AORUS оформлением. На ее обратной стороне подробные данные по техническим характеристикам и конструктивным особенностям исполнения.

Комплект включает SATA-кабели, антенну Wi-Fi, наклейку с логотипом бренда, G-коннектор для передней панели, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в форм-факторе ATX со стандартными габаритами 305х233 мм. Печатная плата черного цвета и нанесенным схематичным рисунком. Шесть слоев металлизации.

На обратной стороне помимо привычной усиливающей пластины сокета AM5, есть усиливающая часть для разъема PCIe. Актуально с учетом того что современные видеокарты идут с тяжелыми системами охлаждения.

Материнская плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000, 8000G и 9000, а также будет о поддерживать будущие поколения AM5 Ryzen.

Используется схема питания 16+2+2 (VCore/VccGT/VccAUX). ШИМ-контроллер RT3678BE. Питание подается через два 8-контактных разъема питания. Обеспечивается подача до 300 Вт. С силовой цепи тепло отводят два габаритных металлических радиатора с оребрением. Также отметим наличие вентиляционных отверстий на предустановленной заглушке на панели портов ввода/вывода.

Рядом с сокетом четыре слота для оперативной памяти DDR5 общим объемом до 192 Гбайт в двухканальном режиме. Поддерживаются XMP-профили до 8000 МТ/с. Слоты с усиленной конструкцией для целостной передачи сигнала.

Три слота расширения PCI Express x16 – Gen 5.0 x16, Gen 4.0 x4, Gen 3.0 x2. Первый получает линии от процессора, два других от чипсета. Для M.2 доступно четыре слота, три из них расположены общей группой. Два PCIe 5.0 и два PCIe 4.0. Все с упрошенным соединением с помощью замка EZ-Latch.

Габаритный радиатор Thermal Guard L для Gen 5 отводит тепло с двух сторон накопителя. Три других с общим радиаторам Thermal Guard. Под накопители также доступные четыре SATA.

X870E AORUS ELITE WIFI7 использует 7.1-канальную HD-аудиоподсистему с кодеком Realtek ALC1220. Сетевой контроллер RTL8125 с портом 2.5 GbE. Беспроводной Wi-Fi 7 с Realtek RTL8922AE. Bluetooth 5.4.

На плате доступны USB 3.2 gen2, USB 2.0, порт DEBUG, светодиодные индикаторы состояния загрузки, экран кодов загрузки BIOS. Разъемы для подключения подсветки 5V ARGB и 12V RGB.

Задняя панель включает четыре USB 2.0, четыре USB 3.2 gen 1, два USB 3.2 gen 2, два USB-C (4.0, DP), HDMI, SPDIF, аудиоразъемы для наушников и микрофона, кнопка Q-Flash Plus, гнезда для подключения внешней антенны Wi-Fi, 2.5 GbE RJ-45.

BIOS

Тестирование материнской платы X870E AORUS ELITE WIFI7 проводилось на версии F3e. Интерфейс выполнен в темных тонах. На главном экране в правой части выводится сводная информация по программному обеспечению, режимам работы оперативной памяти, переключатели DDR5 Auto Booster и XMP/EXPO профиля. В центре данные по ключевым режимам работы компонентов и вентиляторов. Изменение приоритета загрузки.

Управление режимами работы вентиляторов и системы отвода тепла. Доступна настройка всех шести разъемов. Готовые профили и ручные.

Проведение разгона процессора и оперативной памяти.

Системные настройки и управление дополнительными параметрами.

Софт

Для среды Windows доступен центр управления GIGABYTE CONTROL CENTER. Управление подсветкой с помощью фирменной технологии RGB Fusion.

Смена режимов работы вентиляторов и охлаждения. Несколько профилей – тихо, нормально, полная скорость и вручную.

Обновление драйверов и программного обеспечения.

Тесты

AIDA64

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 9 9900X. 32 Гбайт оперативной памяти и видеокарта GeForce RTX 3070.

3DMARK 11

GeekBench

PCMARK 10

Cinebench R15

TimeSpy

Firestrike Extreme

Night Raid

Итоги

X870E AORUS ELITE WIFI7 – высококлассная материнская плата с актуальным наборов портов и интерфейсов. Четыре слота M.2 с радиатором, два из которых PCIe 5.0, усиленный PCIe x16 5.0 для видеокарты, мощная силовая подсистема с нагрузкой до 300 Вт под топовые процессоры AMD Ryzen, быстрый сетевой и беспроводной интерфейс, проработанное программное обеспечение и BIOS.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".