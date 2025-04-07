B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платы

Чипсет B850 у AMD получился интересным, он максимально близок к старшему X870 предлагая актуальный набор интерфейсов для сборки производительной рабочей станции или топовой игровой сборки с новыми видеокартами Radeon и GeForce. Отличием стало отсутствие обязательного требования к наличию USB4, возможность для производителя материнской платы выбора между PCIe 4.0 и PCIe 5.0. Это позволяет на этом чипсете готовить материнские платы в разном ценовом сегменте и подбирать в зависимости от поставленной задачи.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE, тестируемая сегодня от GIGABYTE, хороший пример когда на основе этого чипсета выжать максимум и предлагая пользователю возможность в компактном типоразмере собрать систему топового уровня. При этом она выполнена в белом цвете, позволяя уделить и внешнему виду сборки и гармонично сочетать с выбранным шасси и остальными компонентами.

Комплектация

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике бренда AORUS. Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, G-коннектор, пара SATA-кабелей, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон. Заглушка панели портов ввода/вывода изначально предустановлена на плату.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Внешний вид

Форм-фактор mini-ATX (244х244мм) «золотая середина» между ATX и mini-ITX, позволяя выбрать небольшие корпуса, но при этом свободнее подбирать компоненты, эффективнее организовывать отвод тепла, а также иметь набор интерфейсов и разъемов. Рассчитана на установку процессоров AMD 7000/8000/9000.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

На обратной стороне печатной платы усиливающая пластина сокета AM5. Можно обратить внимание, что все радиаторы для крепления используют винты. Нанесен схематический рисунок. В сравнение с протестированной X870E AORUS ELITE WIFI7, здесь PCIe разъем под видеокарту без дополнительного усиления с оборотной стороны.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

При этом сам интерфейс упрощать не стали. Это PCIe 5.0 с 16 линиями от процессора. Армирован с удобным ключом EZ-LATCH-PLUS для извлечения видеокарты. Ниже PCIe 3.0 x4 под периферию.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Между этими разъемами металлический радиатор с термоинтерфейсом. С одним разъемом M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 и одним M.2 с PCIe 4.0. Упрощено в сравнение со старшим чипсетом, но вполне закрывает потребности сборки. Также доступно доступны четыре SATA-разъем с поддержкой RAID.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Четыре слота под оперативную память DDR5 с поддержкой профилей XMP и EXPO. Двухканальный режим работы и максимальный объем до 256 Гбайт.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Для вывода на лицевую панель доступен USB 3.2 gen2, USB 3.0, пара USB 2.0. Есть HDMI для корпусов с встроенным дисплеем.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

За сетевые возможности в B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE отвечает контроллер Realtek с соединением до 2.5 Гбит/с и Realtek RTL8852CE с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В комплекте идет внешняя антенна с удобным быстросъемным коннектором. Экранированный аудиотракт с японскими конденсаторами и кодеком Realtek ALC1220.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Питание на материнскую плату подается через 24-пиновый ATX и один 8-пиновый CPU. Схема питания 12+2+2 фазы. Установлены сборки 55А. За отвод тепла отвечают габаритные металлические радиаторы с оребрением.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Панель разъемов включает DisplayPort, кнопку Q-FLASH Plus, четыре USB 2.0, USB-C, пять USB 3.2 gen1, два USB 3.2 gen2, RJ-45 2.5 Gbe, розетка для Wi-Fi, два аудиоразъема, SPDIF. Заглушка с экранированием.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

BIOS

Графическая оболочка BIOS оформлено в светлом стиле. Тут традиционное разделение на стартовый экран EASY MODE и расширенная часть. В главном окне выведена сводная информация по ключевым параметрам системы. Переключатели для быстрой активации XMP/EXPO профиля, управление вентиляторами SMART Fan 6. Изменение приоритета загрузки.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Доступны инструменты разгона процессора и оперативной памяти. B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE не ограничивает в этом пользователя, предлагая широкие возможности тонкого подбора параметров и автоматический разгон.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Общие настройки, управление загрузкой и вывод подробной рабочей информации.

Тестирование

Тестирование B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE велось с процессором AMD Ryzen 7 9700X, 32 Гбайт оперативной памяти и видеокартой GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC.

AIDA64

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

3DMark11

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

GeekBench

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

CPUProfile

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

PCMark 10

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Cinebench

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Futuremark

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

GIGABYTE CONTROL CENTER

Доступен инструмент для управления в среде Windows. Это фирменный центр управления объединяет различные компоненты производителя.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Изменение схемы работы вентилятора. Тихий, нормальный, максимальная скорость и ручная корректировка.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Управление подсветкой с выбором эффектов и цветов.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Актуализация версий драйверов и программного обеспечения.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Сканирование Wi-Fi соединения с оценкой качества сигнала.

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор

Итоги

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE – сбалансированная и компактная материнская плата для рабочих станций и игровых сборов с процессорами AMD 7000/8000/9000 с доступным ценником. Белая схема оформления, актуальный набор портов и разъемов, включая скоростные USB и PCIe 5.0, усиленная подсистема питания, высокие скорости проводного и беспроводного подключения к сети.
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