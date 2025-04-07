B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платы

Чипсет B850 у AMD получился интересным, он максимально близок к старшему X870 предлагая актуальный набор интерфейсов для сборки производительной рабочей станции или топовой игровой сборки с новыми видеокартами Radeon и GeForce. Отличием стало отсутствие обязательного требования к наличию USB4, возможность для производителя материнской платы выбора между PCIe 4.0 и PCIe 5.0. Это позволяет на этом чипсете готовить материнские платы в разном ценовом сегменте и подбирать в зависимости от поставленной задачи.

Комплектация

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE, тестируемая сегодня от GIGABYTE, хороший пример когда на основе этого чипсета выжать максимум и предлагая пользователю возможность в компактном типоразмере собрать систему топового уровня. При этом она выполнена в белом цвете, позволяя уделить и внешнему виду сборки и гармонично сочетать с выбранным шасси и остальными компонентами.

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике бренда AORUS. Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, G-коннектор, пара SATA-кабелей, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон. Заглушка панели портов ввода/вывода изначально предустановлена на плату.

Внешний вид

Форм-фактор mini-ATX (244х244мм) «золотая середина» между ATX и mini-ITX, позволяя выбрать небольшие корпуса, но при этом свободнее подбирать компоненты, эффективнее организовывать отвод тепла, а также иметь набор интерфейсов и разъемов. Рассчитана на установку процессоров AMD 7000/8000/9000.

На обратной стороне печатной платы усиливающая пластина сокета AM5. Можно обратить внимание, что все радиаторы для крепления используют винты. Нанесен схематический рисунок. В сравнение с протестированной X870E AORUS ELITE WIFI7, здесь PCIe разъем под видеокарту без дополнительного усиления с оборотной стороны.

При этом сам интерфейс упрощать не стали. Это PCIe 5.0 с 16 линиями от процессора. Армирован с удобным ключом EZ-LATCH-PLUS для извлечения видеокарты. Ниже PCIe 3.0 x4 под периферию.

Между этими разъемами металлический радиатор с термоинтерфейсом. С одним разъемом M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 и одним M.2 с PCIe 4.0. Упрощено в сравнение со старшим чипсетом, но вполне закрывает потребности сборки. Также доступно доступны четыре SATA-разъем с поддержкой RAID.

Четыре слота под оперативную память DDR5 с поддержкой профилей XMP и EXPO. Двухканальный режим работы и максимальный объем до 256 Гбайт.

Для вывода на лицевую панель доступен USB 3.2 gen2, USB 3.0, пара USB 2.0. Есть HDMI для корпусов с встроенным дисплеем.

За сетевые возможности в B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE отвечает контроллер Realtek с соединением до 2.5 Гбит/с и Realtek RTL8852CE с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В комплекте идет внешняя антенна с удобным быстросъемным коннектором. Экранированный аудиотракт с японскими конденсаторами и кодеком Realtek ALC1220.

Питание на материнскую плату подается через 24-пиновый ATX и один 8-пиновый CPU. Схема питания 12+2+2 фазы. Установлены сборки 55А. За отвод тепла отвечают габаритные металлические радиаторы с оребрением.

Панель разъемов включает DisplayPort, кнопку Q-FLASH Plus, четыре USB 2.0, USB-C, пять USB 3.2 gen1, два USB 3.2 gen2, RJ-45 2.5 Gbe, розетка для Wi-Fi, два аудиоразъема, SPDIF. Заглушка с экранированием.

BIOS

Графическая оболочка BIOS оформлено в светлом стиле. Тут традиционное разделение на стартовый экран EASY MODE и расширенная часть. В главном окне выведена сводная информация по ключевым параметрам системы. Переключатели для быстрой активации XMP/EXPO профиля, управление вентиляторами SMART Fan 6. Изменение приоритета загрузки.

Доступны инструменты разгона процессора и оперативной памяти. B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE не ограничивает в этом пользователя, предлагая широкие возможности тонкого подбора параметров и автоматический разгон.

Тестирование

AIDA64

Общие настройки, управление загрузкой и вывод подробной рабочей информации.Тестирование B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE велось с процессором AMD Ryzen 7 9700X, 32 Гбайт оперативной памяти и видеокартой GIGABYTE RTX 5070 GAMING OC.

3DMark11

GeekBench

CPUProfile

PCMark 10

Cinebench

Futuremark

GIGABYTE CONTROL CENTER

Доступен инструмент для управления в среде Windows. Это фирменный центр управления объединяет различные компоненты производителя.

Изменение схемы работы вентилятора. Тихий, нормальный, максимальная скорость и ручная корректировка.

Управление подсветкой с выбором эффектов и цветов.

Актуализация версий драйверов и программного обеспечения.

Сканирование Wi-Fi соединения с оценкой качества сигнала.

Итоги

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE – сбалансированная и компактная материнская плата для рабочих станций и игровых сборов с процессорами AMD 7000/8000/9000 с доступным ценником. Белая схема оформления, актуальный набор портов и разъемов, включая скоростные USB и PCIe 5.0, усиленная подсистема питания, высокие скорости проводного и беспроводного подключения к сети.