B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE обзор и тесты материнской платы

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE, тестируемая сегодня от GIGABYTE, хороший пример когда на основе этого чипсета выжать максимум и предлагая пользователю возможность в компактном типоразмере собрать систему топового уровня. При этом она выполнена в белом цвете, позволяя уделить и внешнему виду сборки и гармонично сочетать с выбранным шасси и остальными компонентами.
Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в фирменной стилистике бренда AORUS. Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, G-коннектор, пара SATA-кабелей, наклейку с логотипом, руководство пользователя и гарантийный талон. Заглушка панели портов ввода/вывода изначально предустановлена на плату.
На обратной стороне печатной платы усиливающая пластина сокета AM5. Можно обратить внимание, что все радиаторы для крепления используют винты. Нанесен схематический рисунок. В сравнение с протестированной X870E AORUS ELITE WIFI7, здесь PCIe разъем под видеокарту без дополнительного усиления с оборотной стороны.
При этом сам интерфейс упрощать не стали. Это PCIe 5.0 с 16 линиями от процессора. Армирован с удобным ключом EZ-LATCH-PLUS для извлечения видеокарты. Ниже PCIe 3.0 x4 под периферию.
Между этими разъемами металлический радиатор с термоинтерфейсом. С одним разъемом M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 и одним M.2 с PCIe 4.0. Упрощено в сравнение со старшим чипсетом, но вполне закрывает потребности сборки. Также доступно доступны четыре SATA-разъем с поддержкой RAID.
Четыре слота под оперативную память DDR5 с поддержкой профилей XMP и EXPO. Двухканальный режим работы и максимальный объем до 256 Гбайт.
Для вывода на лицевую панель доступен USB 3.2 gen2, USB 3.0, пара USB 2.0. Есть HDMI для корпусов с встроенным дисплеем.
За сетевые возможности в B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE отвечает контроллер Realtek с соединением до 2.5 Гбит/с и Realtek RTL8852CE с Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. В комплекте идет внешняя антенна с удобным быстросъемным коннектором. Экранированный аудиотракт с японскими конденсаторами и кодеком Realtek ALC1220.
Питание на материнскую плату подается через 24-пиновый ATX и один 8-пиновый CPU. Схема питания 12+2+2 фазы. Установлены сборки 55А. За отвод тепла отвечают габаритные металлические радиаторы с оребрением.
Панель разъемов включает DisplayPort, кнопку Q-FLASH Plus, четыре USB 2.0, USB-C, пять USB 3.2 gen1, два USB 3.2 gen2, RJ-45 2.5 Gbe, розетка для Wi-Fi, два аудиоразъема, SPDIF. Заглушка с экранированием.
Доступны инструменты разгона процессора и оперативной памяти. B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE не ограничивает в этом пользователя, предлагая широкие возможности тонкого подбора параметров и автоматический разгон.
Общие настройки, управление загрузкой и вывод подробной рабочей информации.
Изменение схемы работы вентилятора. Тихий, нормальный, максимальная скорость и ручная корректировка.
Управление подсветкой с выбором эффектов и цветов.
Актуализация версий драйверов и программного обеспечения.
Сканирование Wi-Fi соединения с оценкой качества сигнала.