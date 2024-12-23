Z890 AORUS ELITE X ICE обзор и тесты материнской платы с Intel Core Ultra 5 245K

Вместе с заметным обновлением архитектуры (Arrow Lake) процессоров Intel прошло изменение привычной ранее нумерации на Core Ultra 2xx, а также вышел новый системный чипсет. Для новых процессоров анонсирован флагманский чипсет Z890 c LGA1851. Из заметных изменений увеличено количество линий PCIe 5.0 и установлен встроенный контроллер Thunderbolt 4. Изучать будем на примере Z890 AORUS ELITE X ICE в связке с процессором Intel Core Ultra 5 245K.

Комплектация

Коробка из плотного картона со схематичным изображением логотипа бренда на белом фоне. На обратной ее стороне подробная таблица с характеристиками.

Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, SATA-кабели, два внешних термодатчика, кабель с микродинамиком, разъем GIGABYTE Q-Connector, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя. Заглушка на панель портов ввода/вывода предустановлена с завода.

Внешний вид

Выполнена на 8-слойной печатной плате, окрашенной в стильный белый цвет. Подсистема питания 16+1+2 со сборками на 90А. Качественная элементная база обеспечит высокую стабильность и энергоэффективность.

Для охлаждения используется габаритный радиатор, состоящий из двух блоков и соединенных между собой медной тепловой трубкой. На одном из них есть зона с подсвечиваемым логотипом AORUS.

Питание на процессор подается через два 8-контактных разъема, расположенных в верхнем углу. На плате доступны кнопки запуска, перезагрузки и прошивки BIOS. Экран POST-кодов и индикаторы состояния загрузки. Из особенностей для работы в условиях открытого стенда также отметим встроенный HDMI.

Слот PCIe 5.0, получает линии от процессора и еще два физически PCIe 4.0 x16 с линиями x4 от чипсета. Основной с металлическим армированием Ultra Durable PCIe Armor, выдерживающий повышенную нагрузку, что особенно актуально для топовых видеокарт с габаритным охлаждением.

Два радиатора для М.2 накопителей. Отдельный с оребрением и темроинтерфейсом для М.2 с PCIe 5.0. И общий на четыре с PCIe 4.0. Данные разъемы не используют общие линии с PCIe или SATA, задействовать можно одновременно всё. Все М.2 с удобной защелкой Gigabyte EZ.

Сетевой контроллер Realtek 2.5 GbE Lan и беспроводной Realtek RTL8922AE с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Экранированная аудиоподсистема с японскими конденсаторами и HD-кодеком Realtek ALC1220.

На плате Z890 AORUS ELITE X ICE доступны семь 4-пиновых разъемов PWM с регулируемой скоростью вращения. Расположение у них удобное – 3 снизу, 2 сбоку и 2 сверху. Есть выводы на внешние аксессуары с подсветкой ARGB и RGB. Перемычки перезагрузки и сброса на заводские настройки CMOS.

На панели портов ввода и вывода: четыре USB 2.0, четыре USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, USB-C Thunderbolt 4, RJ-45 2.5G, SPDIF, два аудиоразъема, розетка для подключения Wi-Fi антенны.

С внутренней стороны печатной платы можно обратить внимание на наличие металлического ребра жесткости в месте расположения основного PCIe.

BIOS

По умолчанию графическая оболочка BIOS оформлена в белом цвете, при этом есть возможность выбора между несколькими вариантами. В EASY MODE отображена основная информация по мониторингу работы компонентов, переключатели XMP-профиля, список загрузки, управление вентиляторами.

В расширенном режиме предлагаются детальные инструменты по разгону процессора и памяти.

Раздел с общими настройками работы компонентов системы и общих параметров платформы.

Сводная системная информация. Отображение версии BIOS и даты.

Управление загрузкой системы с выбором очереди и дополнительных настроек.

Софт

Z890 AORUS ELITE X ICE можно управлять из под среды Windows с помощью фирменного центра управления. Он дает удобный контроль за актуальными версиями драйверов с быстрым обновлением.

Информация о системе.

Управление подсветкой RGB Fusion. Две встроенные области и четыре вывода на аксессуары.

Тесты

Тестирование материнской платы велось с процессором Intel Core Ultra 5 245K. Для начала проверили нагрев в синтетической нагрузке.

GeekBench

3DMark CPU Test

AIDA64

В систему установлено 48 Гбайт оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц с таймингами 38-48-48.

3DMark 11

PCMark 10

Cinebench R24

Cinebench R20

TimeSpy

Видеокарта GeForce RTX 3070.

Firestrike Extreme

Итоги

Z890 AORUS ELITE X ICE – материнская плата с новым сокетом, выполненная под игровой сеттинг в белом цвете, выглядит превосходно. Надежное исполнение силовой подсистемы 16+1+2, актуальный набор интерфейсов и портов, эффективная система пассивного отвода тепла от VRM и M.2, высокоскоростной проводной и беспроводной доступ в сеть, безвинтовая фиксация накопителей M.2. Отличный выбор под игровую или рабочую станцию с процессорами Intel Core Ultra 2xx.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".