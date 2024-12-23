Z890 AORUS ELITE X ICE обзор и тесты материнской платы с Intel Core Ultra 5 245K

Коробка из плотного картона со схематичным изображением логотипа бренда на белом фоне. На обратной ее стороне подробная таблица с характеристиками.
Комплект включает внешнюю Wi-Fi антенну, SATA-кабели, два внешних термодатчика, кабель с микродинамиком, разъем GIGABYTE Q-Connector, наклейки с фирменной символикой, руководство пользователя. Заглушка на панель портов ввода/вывода предустановлена с завода.
Для охлаждения используется габаритный радиатор, состоящий из двух блоков и соединенных между собой медной тепловой трубкой. На одном из них есть зона с подсвечиваемым логотипом AORUS.
Питание на процессор подается через два 8-контактных разъема, расположенных в верхнем углу. На плате доступны кнопки запуска, перезагрузки и прошивки BIOS. Экран POST-кодов и индикаторы состояния загрузки. Из особенностей для работы в условиях открытого стенда также отметим встроенный HDMI.
Слот PCIe 5.0, получает линии от процессора и еще два физически PCIe 4.0 x16 с линиями x4 от чипсета. Основной с металлическим армированием Ultra Durable PCIe Armor, выдерживающий повышенную нагрузку, что особенно актуально для топовых видеокарт с габаритным охлаждением.
Два радиатора для М.2 накопителей. Отдельный с оребрением и темроинтерфейсом для М.2 с PCIe 5.0. И общий на четыре с PCIe 4.0. Данные разъемы не используют общие линии с PCIe или SATA, задействовать можно одновременно всё. Все М.2 с удобной защелкой Gigabyte EZ.
Сетевой контроллер Realtek 2.5 GbE Lan и беспроводной Realtek RTL8922AE с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Экранированная аудиоподсистема с японскими конденсаторами и HD-кодеком Realtek ALC1220.
На плате Z890 AORUS ELITE X ICE доступны семь 4-пиновых разъемов PWM с регулируемой скоростью вращения. Расположение у них удобное – 3 снизу, 2 сбоку и 2 сверху. Есть выводы на внешние аксессуары с подсветкой ARGB и RGB. Перемычки перезагрузки и сброса на заводские настройки CMOS.
На панели портов ввода и вывода: четыре USB 2.0, четыре USB 3.2 gen.1, два USB 3.2 gen.2, USB-C Thunderbolt 4, RJ-45 2.5G, SPDIF, два аудиоразъема, розетка для подключения Wi-Fi антенны.
С внутренней стороны печатной платы можно обратить внимание на наличие металлического ребра жесткости в месте расположения основного PCIe.
В расширенном режиме предлагаются детальные инструменты по разгону процессора и памяти.
Раздел с общими настройками работы компонентов системы и общих параметров платформы.
Сводная системная информация. Отображение версии BIOS и даты.
Управление загрузкой системы с выбором очереди и дополнительных настроек.
Информация о системе.
Управление подсветкой RGB Fusion. Две встроенные области и четыре вывода на аксессуары.
Тестирование материнской платы велось с процессором Intel Core Ultra 5 245K. Для начала проверили нагрев в синтетической нагрузке.
В систему установлено 48 Гбайт оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц с таймингами 38-48-48.
Видеокарта GeForce RTX 3070.