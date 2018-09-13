ADATA HD830 не боится ничего

Мы видели очень много интересных смартфонов с защщиенным от ударов корпусом — таких сейчас очень много, даже слишком. Тем не менее, есть и более интересные продукты. Например, вот в продажу поступил защищенный диск ADATA HD830, который позволит вам хранить информацию в совершенно непробиваемом виде. Этот накопитель облачен в стальной корпус, у него есть масса степеней защиты и вы можете его бросать об асфальт, топить в грязи или лужах — ничего ему не будет. Хотя, конечно, зачем это делать специально. Скорее всего такие продукты нужны в каких-то специфических целях, когда обычные носители информации просто не переживут падений и температур. Мы пока тестов не проводили, но это явно интереснейший гаджет, который стоит внимания как гиков, так и просто людей, которые интересуются миром высоких технологий.