Представлено сетевое хранилище Feiniu Evo 4 Pro на Ryzen 7 H255

Компания Feiniu объявила о выпуске сетевого хранилища Evo 4 Pro, которое базируется на производительном 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 H255 с тактовой частотой до 4,9 ГГц, встроенным графическим ускорителем Radeon 780M и тепловым пакетом 45 Вт. Новинка также характеризуется 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5 в двух слотах с возможностью расширения до 128 ГБ, системным накопителем вместимостью 128 ГБ, двумя портами со скоростью 10 и 2,5 Гбит/с, четырьмя слотами M.2 PCIe 4.0 с поддержкой накопителей объемом до 8 ТБ каждый и массивами RAID 0, 1 и 5, поддержкой четырех 2,5- или 3,5-дюймовых дисков SATA вместимостью до 32 ТБ каждый, а также встроенным медиадвижком для аппаратного кодирования и декодирования H.264, HEVC Main/Main10, VP9 и AV1, а также аппаратной обработкой форматов HEVC Rext 422 и APV 422 Pro. Цена NAS стартует от 685 долларов.

Представлен сетевой накопитель Xiaomi Smart Storage…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент сетевых накопителей своей первой моделью Smart Storage, которая оце…
Представлено сетевое хранилище Beelink ME Pro…
Компания Beelink объявила о выпуске новой версии сетевого хранилища ME Pro, которая базируется на 4-ядерн…
Представлен мини-ПК Beelink ME Pro 370 с поддержкой 132 ТБ п…
Компания Beelink пополнила ассортимент компактных ПК моделью ME Pro 370, которая может выполнять функции …
Microsoft исправила критический баг в Windows 11…
Компания Microsoft устранила ошибку в операционной системе Windows 11, из-за которой один из системных фа…
Обзор и тесты Smarbuy Helix 256GB NVME. Доступный М.2 SSD с …
На фоне раздувания «пузыря» ИИ заметно увеличилась стоимость оперативной памяти и твердотельных накопител…
ASUS представила внешний SSD в формате флешки…
Компания ASUS представила новое портативное устройство для хранения данных — Adol High Speed Solid State …
Обзор и тесты Smarbuy Helix 256GB NVME. Доступный М.2 SSD с маркетплейсаОбзор и тесты Smarbuy Helix 256GB NVME. Доступный М.2 SSD с маркетплейса
Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ (SP256GBSTXDV3V1HSP)Обзор и тесты карты памяти Silicon Power High Endurance microSDXC 256 ГБ (SP256GBSTXDV3V1HSP)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor