Представлено сетевое хранилище Feiniu Evo 4 Pro на Ryzen 7 H255

Компания Feiniu объявила о выпуске сетевого хранилища Evo 4 Pro, которое базируется на производительном 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 H255 с тактовой частотой до 4,9 ГГц, встроенным графическим ускорителем Radeon 780M и тепловым пакетом 45 Вт. Новинка также характеризуется 16 или 32 ГБ оперативной памяти DDR5 в двух слотах с возможностью расширения до 128 ГБ, системным накопителем вместимостью 128 ГБ, двумя портами со скоростью 10 и 2,5 Гбит/с, четырьмя слотами M.2 PCIe 4.0 с поддержкой накопителей объемом до 8 ТБ каждый и массивами RAID 0, 1 и 5, поддержкой четырех 2,5- или 3,5-дюймовых дисков SATA вместимостью до 32 ТБ каждый, а также встроенным медиадвижком для аппаратного кодирования и декодирования H.264, HEVC Main/Main10, VP9 и AV1, а также аппаратной обработкой форматов HEVC Rext 422 и APV 422 Pro. Цена NAS стартует от 685 долларов.