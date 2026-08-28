Представлен сетевой накопитель Xiaomi Smart Storage

Компания Xiaomi пополнила ассортимент сетевых накопителей своей первой моделью Smart Storage, которая оценена в 400, 520 и 820 долларов за версии с 4 ТБ, 8 ТБ и 16 ТБ соответственно. Новинка характеризуется двумя отсеками до 60 ТБ в сумме, совместимостью с 3,5- и 2,5-дюймовыми накопителями, поддержкой резервного копирования, разъёмом USB-A 3.0, интерфейсом HDMI 1.4 и портом Ethernet 2,5 Гбит/с, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, функциями искусственного интеллекта для автоматической сортировки фото и распознавания содержимого, резервным копированием со смартфонов Xiaomi на HyperOS 3.0, возможностью подключения до 16 учётных записей, удаленным подключением с бесплатной скоростью до 40 Мбит/с, проигрывателем с поддержкой 4K HDR10, внешними субтитрами, беспроводной трансляцией и выводом изображения через разъем HDMI.