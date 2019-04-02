ADATA SD600Q для владельцев ноутбуков

Официально представлен совершенно новый твердотельный накопитель ADATA SD600Q, который является внешним устройством и позволяет носить с собой массу информации в довольно стильном формате. Всего дизайна три (черный, красный и синий), да и объемов памяти тоже три — 240 гигабайт, 480 гигабайт и 960 гигабайт. Вы сами выбираете цвет и объем памяти, после чего можете подключать внешний накопитель по порту USB 3.1 и передавать данные на любую современную операционную систему на очень высокой скорости. Стоит отметить, что внутри накопителя установлена памяти 3D NAND Flash, так что говорить о надежности продукта как-то даже глупо. Очень крутой продукт, который явно вскоре наберет невероятную популярность среди пользователей ноутбуков.