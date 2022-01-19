ADATA анонсировала 2,5-дюймовый накопитель ISSS31AP емкостью 4 ТБ

Компания ADATA анонсировала новый SSD-накопитель ISSS31AP. Это 2,5-дюймовый твердотельный накопитель. Он представлен емкостью 4 ТБ, оснащен защитой от потери данных и потери питания от сбоев электроэнергии (PLP). Кроме того, ISSS31AP поддерживает технологии SLC Cache и DRAM Buffer, которые помогают продлить срок службы накопителя. Скорость передачи данных новинки достигает 550/520 МБ/с. ADATA ISSS31AP прошел тщательную проверку и тестирование на функциональность и надежность.

ADATA ISSS31AP идеально подходит для сетей, промышленных ПК, автоматизации, транспорта, наблюдения, здравоохранения и других областей, где требуется хранилище большой емкости.