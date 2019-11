ADATA анонсировала твердотельный накопитель IM2P33E8 PCIe Gen3 x4 M.2 2280

Компания ADATA Technology, объявила о выпуске ADATA IM2P33E8 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD. Разработанный с поддержкой сетей 5G, облачных вычислений, искусственного интеллекта и IoT, твердотельный накопитель обладает превосходной производительностью, большой емкостью хранения, устойчивостью к воздействию различных температур и функциями безопасности.

Твердотельный накопитель IM2P33E8 PCIe Gen3 x4 M.2 2280 совместим с NVMe 1.3 и обеспечивает скорость чтения / записи до 3500/3200 ГБ в секунду, что делает его в шесть раз быстрее, чем стандартные твердотельные накопители SATA III. Он оснащен флэш-памятью 3D NAND и имеет емкость от 256 ГБ до 2 ТБ. Доступен в вариантах с нормальной температурой (от 0 ° C до 70 ° C) и широкой температурой (от -40 ° C до 85 ° C). Для повышения безопасности, целостности и долговечности IM2P33E8 имеет E2E (сквозную) защиту данных и механизм RAID. Более того, IM2P33E8 использует шифрование AES и TCG Opal для защиты конфиденциальных данных от посторонних глаз.