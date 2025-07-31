Samsung планирует демпинговать на рынке памяти

На рынке HBM-памяти происходят важные перемены — по сообщениям специалистов, Samsung планирует снизить цены на HBM3E, чтобы привлечь ключевых клиентов и усилить свои позиции. До сих пор направление HBM для южнокорейского гиганта складывалось непросто — несмотря на масштабные инвестиции, Samsung всё ещё не смогла заполучить заказы от NVIDIA, а это могло бы стать настоящим прорывом. Однако, судя по всему, компания решила действовать более агрессивно. Во время отчёта за второй квартал Samsung открыто признала, что предложение HBM-памяти превышает спрос, и намекнула на возможность снижения цен как способ повысить привлекательность своей продукции. Собственно, отчёт за Q2 оказался для Samsung разочаровывающим — доход от полупроводников упал на 94%, операционная прибыль также резко снизилась.

До недавнего времени спрос на чипы компании был вялым, но ситуация начала меняться после подписания крупного контракта с Tesla. Что касается HBM-направления, то здесь наблюдается определённый прогресс — память Samsung начала применять AMD, однако ни войти в цепочку поставок NVIDIA, ни реально конкурировать с лидером рынка SK Hynix компании пока не удалось. Тем не менее, снижение цен на HBM3E может серьёзно изменить расстановку сил. У Samsung одна из крупнейших производственных баз в этом сегменте, и если компания предложит более выгодные условия, конкуренты будут вынуждены либо снижать свои цены, либо терять долю рынка. Это может серьёзно повлиять на ситуацию.
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