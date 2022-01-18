ADATA гарантирует стабильную работу контроллера SSD XPG Atom 50 и флэш-памяти NAND

Тревожной тенденцией среди твердотельных накопителей M.2 NVMe начального уровня является полное игнорирование производителями согласованности марок и типов различных ключевых компонентов накопителей. Компании просто рекламируют определенный набор показателей производительности и выносливости, которые служат конечными целями, которых можно достичь любыми средствами. Недавно это было проиллюстрировано на примере Kingston NV1, представляющего крайний случай «аппаратной лотереи». Вы можете получить контроллер SMI или Phison, а также флэш-память TLC или QLC NAND (их комбинации).

Преодолевая все это, ADATA дает обнадеживающую гарантию в отношении своего недавно анонсированного продукта NVMe начального уровня, XPG Atom 50. Компания заявила, что все накопители XPG Atom 50 на рынке будут поставляться с последовательным сочетанием контроллера и флэш-памяти NAND. Накопитель сочетает в себе контроллер Innogrit IG5220 RainierQX с 176-слойными микросхемами флэш-памяти 3D TLC NAND Micron «B47R». ADATA гарантирует, что он никогда не сломается.
Комментарии и отзывы ADATA
Greenliant добавила в свой ассортимент карты памяти microSD …
Greenliant добавила в свой ассортимент карты памяти microSD Компания Greenliant объявила о расширении ассортимента карт памяти microSD, добавив новую серию ArmourDri…
Представлена ​​линейка корпоративных твердотельных накопител…
Представлена ​​линейка корпоративных твердотельных накопителKIOXIA представила свою новую линейку твердотельных накопителей корпоративного класса, выпустив новые го…
COLORFUL выпустил твердотельный накопитель Warhalberd CN600 …
COLORFUL выпустил твердотельный накопитель Warhalberd CN600 Colourful Technology Company Limited, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат и мульти…
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыс…
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). СверхбысБесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как с каждым годом повышается пр…
TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA …
TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD, являющийся пионером на…
Промышленные твердотельные накопители с интерфейсом SATA 2,5…
Промышленные твердотельные накопители с интерфейсом SATA 2,5
TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FOR…
TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FORTEAMGROUP - ведущий мировой бренд, который продолжает исследования и разработку разнообразных продуктов д…
TeamGroup представляет твердотельные накопители промышленног…
TeamGroup представляет твердотельные накопители промышленногTEAMGROUP, ведущий мировой поставщик памяти, уже много лет активно расширяет свою индустрию. В ответ на р…
Что подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушнымЧто подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушным
Обзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний дискОбзор Verbatim Store 'n' Go Mini 512 ГБ (Verbatim 53236). Компактный и быстрый внешний диск
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series XОбзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor