ADATA гарантирует стабильную работу контроллера SSD XPG Atom 50 и флэш-памяти NAND

Тревожной тенденцией среди твердотельных накопителей M.2 NVMe начального уровня является полное игнорирование производителями согласованности марок и типов различных ключевых компонентов накопителей. Компании просто рекламируют определенный набор показателей производительности и выносливости, которые служат конечными целями, которых можно достичь любыми средствами. Недавно это было проиллюстрировано на примере Kingston NV1, представляющего крайний случай «аппаратной лотереи». Вы можете получить контроллер SMI или Phison, а также флэш-память TLC или QLC NAND (их комбинации).

Преодолевая все это, ADATA дает обнадеживающую гарантию в отношении своего недавно анонсированного продукта NVMe начального уровня, XPG Atom 50. Компания заявила, что все накопители XPG Atom 50 на рынке будут поставляться с последовательным сочетанием контроллера и флэш-памяти NAND. Накопитель сочетает в себе контроллер Innogrit IG5220 RainierQX с 176-слойными микросхемами флэш-памяти 3D TLC NAND Micron «B47R». ADATA гарантирует, что он никогда не сломается.