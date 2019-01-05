ADATA показала SSD с подсветкой

На CES 2019 показали много интересных продуктов и еще покажут массу всего необычного. Например, компания ADATA продолжает покорять рынок компьютерного железа своими новинками с подсветкой. Раньше мы удивлялись тому, как в оперативную память засунули подсветку, теперь вот накопители формата M.2 получили данный тип подсветки. Смотрится очень круто, плюс имеется радиатор, который не позволит памяти нагреваться слишком уж сильно. Очень крутой продукт на тот случай, если вы хотите собрать действительно крутой компьютер и получать удовольствие от созерцания того, что у него там внутри происходит. Сроки релиза на рынок пока что не называют, но я думаю, что подобные продукты будут пользоваться спросом среди потенциальных покупателей.