ADATA представила XPG Gammix S11 Pro

Компания ADATA официально представила новую линейку скоростных твердотельных накопителей XPG Gammix S11 Pro, которые подойдут как геймерам, так и тем, кто хочет получить от компьютера максимум скорости для рабочих задач. Стоит отметить, что у данных накопителей на корпусе имеется металлический радиатор, который охлаждает чипы памяти и не дает им перегреваться. Это важный момент, так как очень много недорогих SSD теряют скорость на повышенных нагрузках именно из-за температур, здесь же тепло будет рассеиваться. Стоимость продукта пока что никто не называет, но я бы не стал ожидать чего-то очень бюджетного. Это топовое решение на рынке, которое создавали для заядлых геймеров и цена будет соответствующая. Но, подождем официального релиза в нашей стране.