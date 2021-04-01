ADATA представила новый SSD-накопитель XPG GAMMIX S70 BLADE

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE выполнен в форм-факторе M.2 2280 и совместим для установки в материнскую плату, ноутбуки, включая Intel Evo, а также игровых консолей.

XPG GAMMIX S70 BLADE использует высокоскоростной интерфейс PCIe Gen4x4 и обеспечивает высочайшие скорости для игр, работы и самых тяжёлых приложений. Скорость чтения и записи накопителя достигает 7400/6400 мб/с соответственно. Представлен накопитель емкостью на 1 и 2 ТБ.

Поставляется XPG GAMMIX S70 BLADE с радиатором для охлаждения. Максимальная производительность достигается при помощи динамического SLC кэширования и DRAM буфера. Кроме того накопитель оснащен функцией защиты данных End-to-End (E2E) Data Protection, коррекцией ошибок Low Density Parity Check Code (LDPC), поддержкой RAID Engine и шифрованием AES 256-bit Encryption обеспечивающую полную безопасность данных.

Накопитель оснащен памятью 3D NAND и поддерживает стандарт NVMe 1.4. На S70 BLADE распространяется 5-летняя гарантия производителя.

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