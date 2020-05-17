ADATA представила новый твердотельный накопитель Falcon

ADATA выпустила новый SSD-накопитель M.2 Falcon. Накопитель использует интерфейс подключения PCIe 3.0 x4, который соответствует стандарту NVMe. Модельный ряд представлен в форм-факторе M.2 2280.

SSD-накопитель Falcon способен достигать скорости чтения и записи до 3100 мб/с и 1500 мб/с, соответственно. ADATA Falcon SDD будут доступны с емкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Модельный ряд дисков Falcon, оснащены технологий исправления ошибок LDPC, которая продлевает срок службы накопителей.

Также SSD диски компании ADATA поддерживают 256 битное шифрование AES и до 180K IOPs. Радиатор цвета золота, выполнен из алюминия и обеспечивает пассивное охлаждение. Накопители поставляются с пятилетней гарантией. Компания ADATA не объявила стоимость и дату выпуска линейки Falcon.