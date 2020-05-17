ADATA представила новый твердотельный накопитель Falcon

ADATA выпустила новый SSD-накопитель M.2 Falcon. Накопитель использует интерфейс подключения PCIe 3.0 x4, который соответствует стандарту NVMe. Модельный ряд представлен в форм-факторе M.2 2280.

SSD-накопитель Falcon способен достигать скорости чтения и записи до 3100 мб/с и 1500 мб/с, соответственно. ADATA Falcon SDD будут доступны с емкостью 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Модельный ряд дисков Falcon, оснащены технологий исправления ошибок LDPC, которая продлевает срок службы накопителей.

Также SSD диски компании ADATA поддерживают 256 битное шифрование AES и до 180K IOPs. Радиатор цвета золота, выполнен из алюминия и обеспечивает пассивное охлаждение. Накопители поставляются с пятилетней гарантией. Компания ADATA не объявила стоимость и дату выпуска линейки Falcon.
Комментарии и отзывы ADATA Falcon
Обзоры:
Обзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AESОбзор Verbatim 53402. Внешний SSD-диск с шифрованием AES
Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантиейОбзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией
Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAID
Новости:
TEAMGROUP представила T-FORCE SPARK RGB USB и карту памяти ELITE SDXC

TEAMGROUP, представила два новых продукта: флэш-накопитель T-FORCE SPARK RGB USB и карту памяти ELITE SD...
Лучший SSD формата m.2. Western Digital WD GREEN PC SSD 240 GB (WDS240G2G0B)

Выбор твердотельного накопителя — очень важный вопрос, который гложет многих пользователей. Какую модель ...
Icy Dock ToughArmor MB840M2P-B порадует функционалом

В продажу поступил достаточно интересный накопитель Icy Dock ToughArmor MB840M2P-B, который позволяет пол...
Лучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GBЛучшие VR-очки до 30 000 рублей. Oculus Go - 32 GB
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройствОбзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомобильные держатели мобильных устройств
Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший детский планшет. MonsterPad 2Лучший детский планшет. MonsterPad 2
Лучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&TouchЛучшая беспроводная клавиатура. Prestigio Click&Touch
Samsung объявила финансовые результаты з...
Samsung объявила финансовые результаты зКомпания Samsung объявила финансовые результат, за I квартал, который закончился 31 марта 2020г. Выручка...
Представлен компактный игровой ПК MSI MP...
Представлен компактный игровой ПК MSI MPКомпания MSI пополнила ассортимент игровых ПК моделью MPG Trident 3 10th, которая позиционируется как сам...
Каталог бесплатных приложений для Androi...
Каталог бесплатных приложений для AndroiОперационная система Android используется на большинстве выпускаемых смартфонов. Также широкое распростра...
Mozilla выпустила новое обновление для б...
Mozilla выпустила новое обновление для бMozilla как правило выпускает обновления каждые четыре недели. А исправления и оптимизация могут выйти в ...
Новые SSD от Micron обеспечивают высокую...
Новые SSD от Micron обеспечивают высокуюКомпания Micron представила два новых решения SSD формата M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 x4: Micron 2210 и Mi...
Tronsmart Onyx Ace наушники с четырьмя м...
Tronsmart Onyx Ace наушники с четырьмя мКомпания Tronsmart представила полностью беспроводные наушники. ...
В США в продажу вышел защищённый смартфо...
В США в продажу вышел защищённый смартфоСегодня стартовали американские продажи защищённого смартфона Samsung Galaxy Xcover Pro, который обойдётс...
Камера безопасности D-Link DCS-8330LH с ...
Камера безопасности D-Link DCS-8330LH с Новейшую камеру безопасности D-Link Wi-Fi DCS-8330LH оснастили функциями Intelligent Video Analytics (IVA...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получил режим виде...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получил режим виде Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 11 для смартфо...
Представлен ПК-корпус ASUS ROG Strix Hel...
Представлен ПК-корпус ASUS ROG Strix HelКомпания ASUS пополнила ассортимент корпусов моделью ROG Strix Helios White Edition, которая подойдет для...
Xiaomi закрыла программу тестирования MI...
Xiaomi закрыла программу тестирования MIКомпания Xiaomi закрывает программу тестирования MIUI 11 для разработчиков. Об этом представители компани...
Microsoft выпустила обновление для Surfa...
Microsoft выпустила обновление для SurfaMicrosoft выпустила новое обновление для ноутбука Surface Laptop 3 с установленной системой Windows 10. О...
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Обзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышкаОбзор Thermaltake Level 20 RGB Gaming Mouse (GMO-LVT-WDOOBK-01). Флагманская игровая мышка
Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стекломОбзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor