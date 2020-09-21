ADATA представила твердотельный накопитель GAMMIX S70 со скоростью 7400 МБ в секунду

ADATA объявила о выпуске твердотельного накопителя серии XPG GAMMIX S70.

S70 выпускается в вариантах 1 ТБ и 2 ТБ и имеет 5-летнюю гарантию. Накопители серии основаны на интерфейсе PCIe 4.0 и обеспечивают непревзойденную производительность чтения и записи делая его самым быстрым в мире SSD M.2.

Для надежной и стабильной работы накопитель оснащен радиатором CoolArmor собственной разработки. Радиатор снижает температуру до 30%.

ADATA GAMMIX S70 обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи до 7400/6400 Мб/с соответсвенно. S70 имеет обратную совместимость с PCIe 3.0. ADATA GAMMIX S70 поддерживает 256-битное шифрование AES.

Стоимость серии накопителей GAMMIX S70 еще не опубликованы.
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