ADATA представляет твердотельный накопитель IM2P33E8 M.2

2019-11-12, Автор - Ramil; Продукт - IM2P33E8 ; [71]
Внедрении PCIe 4.0 в свой набор микросхем X570 позволило производителям расширить свой ассортимент комплектующих для компьютеров и других устройств.

IM2P33E8 ADATA доступен в форм-факторе 2280 и поддерживает спецификацию M.2 NVMe 1.3 для обеспечения скорости чтения и записи 3200/3500 Гбит/с соответственно, что обеспечивает скорость передачи в шесть раз выше по сравнению со стандартными твердотельными накопителями SATA III. IM2P33E8 доступен емкостью от 256 ГБ до 2 ТБ и оснащен флэш-памятью 3D NAND.

Накопитель обладает защитой данных E2E и механизмом RAID для обеспечения повышенной безопасности, целостности и долговечности. Кроме того, IM2P33E8 включает в себя шифрование AES и TCG Opal для обеспечения защиты конфиденциальных данных.

Комментарии и отзывы IM2P33E8
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