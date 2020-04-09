ADATA представляет твердотельный накопитель SATA III промышленного класса

Компания ADATA Technology объявила о выпуске твердотельного накопителя ADATA IM2S3314 M.2 2242 SATA III (SSD). Благодаря тонкому и компактному дизайну IM2S3314 идеально подходит для небольших промышленных устройств. Также форм-фактор M.2 2242 обеспечивает высокую совместимость с различными системными платами.

Характеристики:

Для надежного использования SSD может работать оптимально в широком диапазоне температур, от -40 ° C до 85 ° C. Как и все твердотельные накопители промышленного класса ADATA, IM2S3314 имеет рейтинг циклов 3K P / E, повышая его долговечность, надежность и стабильность. Все эти характеристики и возможности делают IM2S3314 идеальным для широкого спектра приложений, устройств и сегментов, которым требуется компактный твердотельный накопитель с превосходной надежностью и стабильностью.

IM2S3314 построен на высококачественных интегральных схемах WD (SanDisk) и имеет различные емкости: от 16 ГБ до 128 ГБ для A + SLC и 32 ГБ-256 ГБ для MLC. Также использует интерфейс SATA 6.0 Гбит и оснащен мощным контроллером с непрерывной скоростью чтения и записи до 540/450 МБ в секунду.

Для дополнительной стабильности и надежности SSD поддерживает ряд технологий, включая технологию самоконтроля, анализа и отчетности (S.M.A.R.T.), которая может указывать на возможную неизбежную неисправность диска, а также команды NCQ и Windows TRIM для повышения производительности.

Для удобного управления SSD, пользователи могут воспользоваться ADATA в SSD Toolbox, что облегчает мониторинг и управление приводами, с состоянием диска, уровень износа, и продолжительность жизни информации. Для обеспечения точности данных и надежной работы IM2S3314 также поставляется с ошибкой ВСН корректирующей технологии кода.