ADATA выпускает тонкий и портативный внешний твердотельный накопитель SC685

Компания ADATA Technology, представляет внешний твердотельный накопитель (SSD) ADATA SC685, который имеет компактным и тонким форм-фактор. Вес SC685 составляет всего 35 г, а толщина равна 9,5 мм. Несмотря на свой портативный форм-фактор, SC685 работает в 6,6 раз быстрее, чем обычный внешний жесткий диск. Благодаря этому исполнению пользователи могут передавать 4K-фильм размером 10 ГБ всего за 20 секунд. SC685 поставляется с емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ для удовлетворения потребностей различных пользователей.

SC685 использует разъем USB-C, также пользователи могут подключаться и работать с Windows, Mac OS и Android, а также беспрепятственно перемещать контент между устройствами без ограничений. SC685 предоставляет пользователям простое подключение как для работы, так и для удовольствия. Кроме того, пользователи могут использовать его с игровыми консолями для ускорения загрузки.