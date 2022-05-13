ADATA выпускает твердотельный накопитель Legend 850 Limited Edition

В ознаменование 21-летия компании ADATA объявила о выпуске ограниченной серии накопителя Legend 850 Limited Edition. Legend 850 Limited Edition имеет уникальный цветочный дизайн от известного немецкого дизайнера Мистера Фреда. Он обеспечивает скорость чтения/записи 5000/4500 Мб/с. Кроме того, благодаря функции LDPC (коду проверки четности с низкой плотностью) и 256-битному шифрованию AES пользователи могут быть уверены, что их данные останутся точными и безопасными. Благодаря поддержке PCIe 4.0 его можно установить на консоли PS5 в качестве расширенного хранилища.

Накопитель будет выпущен ограниченным тиражом в 520 экземпляров и будет доступен с июня. Они также поставляются с 5-летней гарантией.
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