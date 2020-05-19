ADATA выпустила накопитель Swordfish

В последнее время твердотельные накопители стали пользоваться повышенным спросом у пользователей, так как стоимость SSD упала и можно позволить себе за вполне разумную сумму недорогой накопитель, которого хватит на все необходимые задачи. Теперь вот компания ADATA официально представила новый твердотельный накопитель Swordfish, который выполнен в формате M.2 NVME и обладает довольно высокой скоростью чтения и загрузки. Это отличный вариант для тех пользователей, которые хотят себе получить быстрый накопитель для установки системы и хранения нужного контента. Вскоре этот накопитель появится на прилавках, так что самое время отложить немного денег на возможную покупку. Все же цены у ADATA всегда приятные, это круто.

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