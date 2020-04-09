AMD прекращает использование функции StoreMI

С выходом материнских плат разъема AM4, компания выпустила функцию StoreMI, технология AMD StoreMI позволяла объединить HDD и SSD в один большой быстрый логический диск, тем самым увеличить скорость работы ПК. Однако у технологии были и свои недостатки.

Компания объявила о прекращении выпуска функции и начала вести работу над новым решением для ускорения накопителей. Планируемая дата выпуска нового программного обеспечения второй квартал 2020 года. По состоянию на 31 марта 2020 года StoreMI больше не доступен для загрузки с AMD