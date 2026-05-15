ASUS представила материнскую плату ROG Crosshair 2006

Главный акцент сделан на внешнем виде — ASUS вернула ретро-эстетику первой Crosshair, включая полностью медные радиаторы и тепловые трубки, бело-синюю цветовую схему слотов DDR5, PCIe и разъёмов USB и SATA, а также фирменный логотип Republic of Gamers на чипсете с объёмным 3D-эффектом. Сзади установлена крупная медная усилительная пластина. Также предусмотрены современные EZ DIY-функции для упрощения установки и апгрейда компонентов. Ещё плата поддерживает 4 слота DDR5 с максимальным объёмом до 256 ГБ и скоростью свыше 9600 МТ/сек, так что по части характеристик это довольно продвинутое решение, но стоить материнская плата будет очень дорого, потому что продукт явно не массовый. С другой стороны, коллекционерам новинка точно зайдёт — подобного рода дизайнерских решений не было очень давно.