ASUS представила материнскую плату ROG Crosshair 2006

Компания ASUS в честь 20-летия бренда ROG представила материнскую плату ROG Crosshair 2006, выполненную на базе современных спецификаций X870E и AM5. Линейка Crosshair изначально была первой серией материнских плат ASUS с этим названием, которое впоследствии стало символом топовых AMD-решений в экосистеме ROG. Тогда платы использовали сокет AM2 и отличались массивными медными радиаторами и необычным цветовым оформлением, ещё до того, как ROG перешёл к привычной красно-чёрной стилистике. Новая ROG Crosshair 2006 продолжает эту идею дизайна — несмотря на название, это современная и крайне мощная материнская плата с сокетом AM5 и чипсетом X870E.

Главный акцент сделан на внешнем виде — ASUS вернула ретро-эстетику первой Crosshair, включая полностью медные радиаторы и тепловые трубки, бело-синюю цветовую схему слотов DDR5, PCIe и разъёмов USB и SATA, а также фирменный логотип Republic of Gamers на чипсете с объёмным 3D-эффектом. Сзади установлена крупная медная усилительная пластина. Также предусмотрены современные EZ DIY-функции для упрощения установки и апгрейда компонентов. Ещё плата поддерживает 4 слота DDR5 с максимальным объёмом до 256 ГБ и скоростью свыше 9600 МТ/сек, так что по части характеристик это довольно продвинутое решение, но стоить материнская плата будет очень дорого, потому что продукт явно не массовый. С другой стороны, коллекционерам новинка точно зайдёт — подобного рода дизайнерских решений не было очень давно.
Продажи мат. плат просядут на 25% в этом году…
Продажи материнских плат для ПК могут столкнуться с одним из самых серьёзных спадов за последние годы. Из…
Представлена плата Aoostar TI95X3D с процессором Ryzen 9 995…
Компания Aoostar пополнила ассортимент системных плат типоразмера Mini-ITX моделью TI95X3D, которая может…
Arduino представила одноплатный ПК Ventuno Q…
В прошлом году компания Qualcomm приобрела компанию Arduino, известную своими микроконтроллерами и однопл…
Raspberry Pi 5 подорожал в два раза…
На фоне продолжающегося дефицита оперативной памяти компания Raspberry Pi объявила о заметном росте цен н…
Gigabyte обновила BIOS для поддержки новой памяти…
Компания Gigabyte Technology, один из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и комплектующих …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor