ASUS представила материнскую плату ROG Crosshair 2006

Компания ASUS в честь 20-летия бренда ROG представила материнскую плату ROG Crosshair 2006, выполненную на базе современных спецификаций X870E и AM5. Линейка Crosshair изначально была первой серией материнских плат ASUS с этим названием, которое впоследствии стало символом топовых AMD-решений в экосистеме ROG. Тогда платы использовали сокет AM2 и отличались массивными медными радиаторами и необычным цветовым оформлением, ещё до того, как ROG перешёл к привычной красно-чёрной стилистике. Новая ROG Crosshair 2006 продолжает эту идею дизайна — несмотря на название, это современная и крайне мощная материнская плата с сокетом AM5 и чипсетом X870E.

Главный акцент сделан на внешнем виде — ASUS вернула ретро-эстетику первой Crosshair, включая полностью медные радиаторы и тепловые трубки, бело-синюю цветовую схему слотов DDR5, PCIe и разъёмов USB и SATA, а также фирменный логотип Republic of Gamers на чипсете с объёмным 3D-эффектом. Сзади установлена крупная медная усилительная пластина. Также предусмотрены современные EZ DIY-функции для упрощения установки и апгрейда компонентов. Ещё плата поддерживает 4 слота DDR5 с максимальным объёмом до 256 ГБ и скоростью свыше 9600 МТ/сек, так что по части характеристик это довольно продвинутое решение, но стоить материнская плата будет очень дорого, потому что продукт явно не массовый. С другой стороны, коллекционерам новинка точно зайдёт — подобного рода дизайнерских решений не было очень давно.