ASUS представляет корпус TUF Gaming A1 для накопителей NVMe SSD

ASUS представляет корпус TUF Gaming A1 для NVMe SSD-накопителей с интерфейсом USB 3.2 Gen2 и возможностью подключения Type-C, обеспечивающий скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Корпус TUF Gaming A1 отличается устойчивостью к падению благодаря стандарту защиты MIL-STD-810H, а также от воды и пыли по стандарту IP68. Функция Q-Latch на материнских платах ASUS позволяет легко установить твердотельный накопитель M.2. В комплектацию входит шестигранный ключ для установки накопителя.

Корпус TUF Gaming A1 совместим с ПК и консолями Xbox и PS5. Он поддерживает твердотельные накопители M.2 NVMe PCIe и SATA с форм-фактором 2242/2260/2280.

Стоимость ASUS TUF Gaming A1 не раскрыта.

Phison демонстрирует твердотельный накопитель PCIe 5.0…
Компания Phison продемонстрировала твердотельный накопитель PCIe 5.0 на базе своего нового контроллера PS…
Silicon Power представила портативный накопитель Stream S05…
Компания Silicon Power представила портативный накопитель Stream S05. …
Seagate представила HDD объёмом 30 ТБ…
Спустя несколько месяцев Seagate официально объявила о своих намерениях выпустить жесткий диск следующего…
Sabrent представила линейку твердотельных накопителей Rocket…
Компания Sabrent представила линейку твердотельных накопителей Rocket 4 Plus G. Также производитель выпус…
TEAMGROUP представила накопитель Н74В-М80 с испарительной ка…
Компания TEAMGROUP представила твердотельный накопитель Н74В-М80 с испарительной камерой. …
Компания Sonnet демонстрирует низкопрофильную карту PCIe Son…
Компания Sonnet представила низкопрофильную карту PCIe Sonnet M.2 2x4. …
Samsung готовит к выпуску твердотельные накопители нового по…
Компания Samsung представила в Корее твердотельные накопители нового поколения 990 Pro емкостью 1 ТБ и 2 …
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10S…
Карты памяти формата microSD получили широкое распространение в самых разных типах устройств, включая сма…
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратораОбзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратора
Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60Обзор и тесты карты памяти GOODRAM IRDM PRO V60
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
Обзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10SP). Тест карты памятиОбзор Silicon Power Elite microSDXC 64 ГБ (SP064GBSTXBU1V10SP). Тест карты памяти
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor