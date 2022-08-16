ASUS представляет корпус TUF Gaming A1 для накопителей NVMe SSD

ASUS представляет корпус TUF Gaming A1 для NVMe SSD-накопителей с интерфейсом USB 3.2 Gen2 и возможностью подключения Type-C, обеспечивающий скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Корпус TUF Gaming A1 отличается устойчивостью к падению благодаря стандарту защиты MIL-STD-810H, а также от воды и пыли по стандарту IP68. Функция Q-Latch на материнских платах ASUS позволяет легко установить твердотельный накопитель M.2. В комплектацию входит шестигранный ключ для установки накопителя.

Корпус TUF Gaming A1 совместим с ПК и консолями Xbox и PS5. Он поддерживает твердотельные накопители M.2 NVMe PCIe и SATA с форм-фактором 2242/2260/2280.

Стоимость ASUS TUF Gaming A1 не раскрыта.