ASUS представляет корпус для SSD ROG Strix Arion

Тайваньский производитель ASUS представила свой комплект ROG Strix Arion SSD.

Корпус представляет собой чехол для SSD, и имеет подсветку RGB. Устройство поддерживает твердотельные накопители PCIe M.2 с форм-факторами 2230, 2242, 2260 и 2280.

Заявленная скорость до 10 Гбит/с. Скорость передачи в корпусе до 1,25 ГБ / с через USB-3.2. Корпус ROG Strix Arion SSD подойдет для Windows, а также для MacOS от Apple.

В комплект поставки входят два кабеля. Один из них кабель USB Type-C, а другой кабель USB Type-A. ASUS не предоставила какую-либо информацию о цене.