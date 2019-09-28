ASUS представляет корпус для SSD ROG Strix Arion

2019-09-28, Автор - Ramil; Продукт - ROG Strix Arion SSD; [29]
Тайваньский производитель ASUS представила свой комплект ROG Strix Arion SSD.

Корпус представляет собой чехол для SSD, и имеет подсветку RGB. Устройство поддерживает твердотельные накопители PCIe M.2 с форм-факторами 2230, 2242, 2260 и 2280.

Заявленная скорость до 10 Гбит/с. Скорость передачи в корпусе до 1,25 ГБ / с через USB-3.2. Корпус ROG Strix Arion SSD подойдет для Windows, а также для MacOS от Apple.

В комплект поставки входят два кабеля. Один из них кабель USB Type-C, а другой кабель USB Type-A. ASUS не предоставила какую-либо информацию о цене.

Комментарии и отзывы ROG Strix Arion SSD
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