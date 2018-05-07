Akitio Special Edition Node Lite на Intel Optane

Официально представлен внешний накопитель Akitio Special Edition Node Lite, который работает на памяти Intel Optane. Данный накопитель был представлен совсем недавно и он отлично подходит для работы на высоких скоростях — если вам нужен крутой девайс для обработки видео, но нет желания покупать какой-то здоровенный компьютер, то просто подключаете ноутбук к такому вот накопителю и работаете. Скорость передачи данных громадная, правда стоимость такого решения остаточно высокая — сам память стоит громадных денег, а создать под нее корпус и контроллер, чтобы потом в одно нажатие подключать к ноутбуку или компьютеру, стоит еще дороже. Думаю, для кого-то это будет крутое решение, но остальным пользователям внешний накопитель особой пользы не принесет. Это, все же, достаточно специфическое устройство для работы.