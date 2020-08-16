Alphacool выпустила радиатор HDX Pro Air SSD для SSD-накопителя

Alphacool выпустила радиатор для SSD-накопителя HDX Pro Air SSD. Радиатор совместим с накопителями формата M.2 NVMe 2280.

Накопители на сегодняшний день обеспечивают высокую скорость записи и чтения, при этом они также подвержены к перегреву, из-за чего падает их производительность. Радиатор Alphacool HDX Pro Air SSD предлагает оптимальное решение для охлаждения накопителей.

HDX Pro Air SSD изготовлен из алюминия и имеет номинальную проводимость теплопроводности 3 Вт / мК. Радиатор устанавливается поверх SSD, его размеры 68x22x6,4 мм (ДxШxВ). В комплекте с радиатором есть термопрокладки для лучшей теплопроводимости.

Alphacool HDX Pro Air SSD доступен в интернет-магазине компании по цене 16 долларов.