Анонсирован выход NVMe SSD BIOSTAR M500 в M.2 исполнении

BIOSTAR показала новейший твердотельный накопитель M500 M.2 PCIe NVMe SSD с микросхемами 3D TLC NAND Flash. Накопитель BIOSTAR M500 выполнен в компактом форм-факторе M.2 2280, который поддерживается новейшими материнскими платами, ноутбуками и мини-ПК. Поддерживается ультраскоростной интерфейс PCI-Express Gen3x2, отличающийся высокой совместимостью. Накопитель BIOSTAR M500 SSD поддерживает стандарт NVMe (Non-Volatile Memory Express) 1.2 со скоростью передачи данных 1700МБ/с на чтение и 1100МБ/с на запись, а число случайных операций последовательного чтения/записи IOPS составляет 200K/180K.

Накопитель BIOSTAR M500 SSD оснащён светодиодными индикаторами для мониторинга температуры и рабочей нагрузки. Индикатор температуры отображает температуру твердотельного накопителя в реальном времени на трёх уровнях: зелёный – ниже 50°C, жёлтый – от 50 до 65°C, красный – выше 65°C. Индикатор данных показывает рабочее состояние: синий индикатор соответствует режиму ожидания, а зелёный – режиму передачи данных (Gen 2 / Gen 3).

Накопитель BIOSTAR M500 M.2 PCIe SSD оснащён радиатором с ромбовидным дизайном, который обеспечивает эффективное охлаждение, продолжительную производительность и предотвращает температурный «троттлинг». Радиатор также придаёт накопителю стильный игровой вид, и будет отлично смотреться на любой геймерской материнке.