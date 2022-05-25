Apacer и Zadak анонсировали первые твердотельные накопители PCIe 5.0 M.2

На выставке Computex был анонсирован первый потребительский твердотельный накопитель PCIe 5.0, обещающий скорость до 13 000 МБ/с. Так как платформы AMD и Intel будут поддерживать к концу года новый стандарт PCIe 5.0, производители накопителей будут разрабатывать свои продукты на основе нового стандарта.

Apacer и ее дочерняя компания Zadak, специализирующаяся на играх, представили новые твердотельные накопители PCIe 5.0. Обе модели в основном одинаковы, но с немного другим брендом.

И Apacer AS2280F5, и Zadak TWSG5 обратно совместимы с интерфейсами PCIe 4.0, поэтому вы можете приобрести их до перехода на платформу PCIe 5.0. Кроме того, они поддерживают стандарт NVMe 2.0, обеспечивая максимальную скорость чтения 13 000 МБ/с и максимальную скорость записи 12 000 МБ/с. Это довольно близко к теоретической максимальной скорости PCIe 5.0 в 14 000 МБ/с.

На модели распространяется 5-летняя гарантия. Цены не разглашаются, но Apacer заявила, что они станут доступны позже в этом году, как раз к выпуску процессоров AMD Ryzen серии 7000 и чипов Intel Raptor Lake.