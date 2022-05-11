Apacer представил портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen 1

Apacer, ведущий мировой бренд цифровых хранилищ, выпустил легкий и стильный портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen 1. Внешний вид жесткого диска защищен двойными резиновыми накладками, что делает его привлекательным и удобным для переноски. Он доступен в трех цветовых решениях и имеет емкость до 5 ТБ. А скорость передачи данных невероятно высока благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1.

Двойные резиновые накладки, защищающие портативный жесткий диск AC533, уменьшают удары и позволяют пользователям надежно удерживать свои данные. При необходимости его можно быстро снять или заменить. Такой гибкости другие накопители просто не могут предложить. AC533 лучше всего работает с интерфейсом USB 3.0, но он также обратно совместим с USB 2.0. Во время работы светодиодный индикатор будет мигать синим, если используется USB 3.0, или красным, если используется USB 2.0. Таким образом, пользователи могут с первого взгляда прогнозировать время передачи. А поскольку жесткий диск поставляется со сверхпрочным гнездом USB Type-A, его можно подключать и извлекать более 10 000 раз. Долговечность и живучесть — вот что главное в этом жестком диске.