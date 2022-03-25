Apacer представила промышленный твердотельный накопитель PV930-M280 на базе 112-слойной флэш-памяти BiCS5

Быстрое развертывание 5G резко повышает спрос на большие объемы хранения данных. Новые приложения 5G, такие как медицина, интеллектуальное здравоохранение и умные устройства, требуют накопители, которые могут обеспечить высокую скорость, малую задержку и стабильную работу во время передачи данных изображения высокого качества с высоким разрешением, чтобы обеспечить распознавание изображений AI и вспомогательную диагностику. К счастью, новейший твердотельный накопитель PCIe Gen4 x4 от Apacer подходит для этой цели. Он использует новейшую технологию 112-слойной флэш-памяти 3D NAND BiCS5. Это означает сверхвысокую производительность и надежность, стабильные поставки и что особенно важно, более конкурентоспособную стоимость единицы продукции.

В настоящее время твердотельный накопитель Apacer PCIe Gen4 x4, PV930-M280, является самым быстрым промышленным твердотельным накопителем M.2 на рынке. Он полностью соответствует спецификации NVMe 1.4. Что касается скорости чтения и записи, он может похвастаться 713 000/633 000 IOPS. Также было доказано, что он поддерживает скорость непрерывного чтения/записи 5080/4735 МБ/с. Он даже соответствует стандарту медицинского оборудования EN60601-1-2 по электромагнитной чувствительности, обеспечивая превосходную электростатическую защиту для медицинских устройств.
Комментарии и отзывы Apacer PV930-M280
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