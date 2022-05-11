Apacer представляет портативный жесткий диск AC533

Компания Apacer выпустила легкий и стильный портативный жесткий диск AC533 USB 3.2 Gen 1. Внешний вид жесткого диска защищен двойными резиновыми накладками, что делает его привлекательным и удобным для переноски. Он доступен в трех цветах и предлагает емкость 1 ТБ, 2 ТБ, 4 ТБ и 5 ТБ. А скорость передачи данных невероятно высока благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 1.

Двойные резиновые накладки, защищают портативный жесткий диск AC533 от ударов. При необходимости его можно быстро снять или заменить. AC533 лучше всего работает с интерфейсом USB 3.0, но он также обратно совместим с USB 2.0. Поскольку жесткий диск поставляется со сверхпрочным гнездом USB Type-A, его можно подключать и извлекать более 10 000 раз.