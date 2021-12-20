Apacer представляет серию промышленных карт на основе 112-слойной флэш-памяти BiCS5

Серия CH120 Apacer класса A2 предлагает 4000/2000 операций ввода-вывода в секунду для чтения / записи изображений 4K. И неблагоприятные условия окружающей среды не замедлят работу этих карт - их широкий температурный диапазон означает, что они бесперебойно работают при температурах от -40 до 85 градусов по Цельсию. Промышленные карты серии CH120 также оснащены дополнительным выделением ресурсов и технологией SLC-liteX. Первый резко снижает усиление записи, продлевая срок службы SSD, а второй позволяет SSD увеличить срок службы до 30 000 циклов P / E. Это в 10 раз больше, чем у стандартных твердотельных накопителей 3D TLC.