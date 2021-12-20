Apacer представляет серию промышленных карт на основе 112-слойной флэш-памяти BiCS5

Технология распознавания лиц наконец-то вступает в свои права. Теперь интеллектуальная технология распознавания лиц на основе искусственного интеллекта широко используется в приложениях для умной торговли, финансов, транспорта и даже здравоохранения. Но по мере распространения устройств распознавания лиц требуется, чтобы они работали в более сложных местах и ​​средах. Принимая во внимание все эти разработки, Apacer разработала и выпустила серию промышленных карт CH120 на базе новейшей 112-слойной технологии BiCS5 3D TLC NAND.

Серия CH120 Apacer класса A2 предлагает 4000/2000 операций ввода-вывода в секунду для чтения / записи изображений 4K. И неблагоприятные условия окружающей среды не замедлят работу этих карт - их широкий температурный диапазон означает, что они бесперебойно работают при температурах от -40 до 85 градусов по Цельсию. Промышленные карты серии CH120 также оснащены дополнительным выделением ресурсов и технологией SLC-liteX. Первый резко снижает усиление записи, продлевая срок службы SSD, а второй позволяет SSD увеличить срок службы до 30 000 циклов P / E. Это в 10 раз больше, чем у стандартных твердотельных накопителей 3D TLC.
Комментарии и отзывы Apacer CH120
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