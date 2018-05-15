Apacer выпускает AS2280P2 M.2 PCIe Gen 3 x2 SSD

AS2280P2 - это M.2 PCIe SSD, оснащенный новейшей технологией 3D NAND Flash, значительно улучшающий ее емкость путем укладки. AS2280P2, работающий на скоростях до 1650/1000 МБ с для чтения и записи, предназначен для нужд геймеров и многих других.Apacer AS2280P2 имеет форм-фактор M.2 2280, соответствует спецификациям NVMe 1.2 и имеет емкость 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ. Последовательная скорость чтения / записи составляет до 1650/1000 МБ, причем до 92 160 IOPS в случайном режиме чтения / записи, что достаточно для управления приложениями с интенсивным использованием данных. AS2280P2 также имеет отличную теплоотдачу, чтобы обеспечить его стабильность во время длительных сессий.