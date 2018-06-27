Biostar M500 М.2 на 1 терабайт

В последнее время SSD накопители стали более популярными среди покупателей — адекватная стоимость и громадная скорость загрузки и чтения дают возможность отойти от морально устаревших HDD накопителей. Теперь вот в свет вышел новый продукт под названием Biostar M500 М.2, который компания позиционирует как идеальный вариант для работы и игровых задач. Накопитель в формате М.2 на 1 терабайт позволяет вам хранить огромный запас контента и работать с ним на большой скорости. Помимо этого, намного быстрее загружается операционная система и софт, что во многих ситуациях тоже является большим преимуществом. Будем надеяться, что в ближайшее время продукт доставят и в Россию — это явно интересный вариант для мощного игрового компьютера. Можно массу игр установить и запускать их буквально за считанные секунды.