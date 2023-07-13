Biostar представила накопитель M800

Компания Biostar, довольно известный производитель материнских плат, сегодня официально представил новую серию твердотельных накопителей под названием M800 PCIe Gen4 x4 M.2, разработанную, по словам самого производителя, для революции в игровой сфере. В компании уверены, что устройство будет интересно как обычным геймерам, так и киберспортсменам и стримерам. Представители бренда объяснили, что это совершенно новый SSD, который может похвастаться высокой производительностью и передачей данных на высоких скоростях, хотя на самом деле никакого прорыва, конечно же, не произошло, потому что это накопитель с интерфейсом PCIe Gen4, а не PCIe Gen5.

Накопитель доступен в ёмкости 2 ТБ, 1 ТБ и 512 ГБ, плюс серия M800 (вероятно, речь о максимальном объёме памяти) обещает скорость последовательного чтения до 5000 МБ/сек и максимальную скорость последовательной записи 4450 МБ/сек. В своём сегменте данный накопитель действительно превосходит конкурентов по скорости, но лишь на уровне недорогих моделей. Важно отметить, что продавать накопитель производитель планирует без радиатора, так что если у вас возникнут какие-то проблемы с нагревом, то решать их придётся самостоятельно — за счёт установки внешнего радиатора, использования радиатора от материнской платы или направляя вентилятор прямо на накопитель. Довольно интересное решение и хорошо, что всё больше брендов занимаются этим вопросом, но хотелось бы уже более современных решений.