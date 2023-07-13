Biostar представила накопитель M800

Накопитель доступен в ёмкости 2 ТБ, 1 ТБ и 512 ГБ, плюс серия M800 (вероятно, речь о максимальном объёме памяти) обещает скорость последовательного чтения до 5000 МБ/сек и максимальную скорость последовательной записи 4450 МБ/сек. В своём сегменте данный накопитель действительно превосходит конкурентов по скорости, но лишь на уровне недорогих моделей. Важно отметить, что продавать накопитель производитель планирует без радиатора, так что если у вас возникнут какие-то проблемы с нагревом, то решать их придётся самостоятельно — за счёт установки внешнего радиатора, использования радиатора от материнской платы или направляя вентилятор прямо на накопитель. Довольно интересное решение и хорошо, что всё больше брендов занимаются этим вопросом, но хотелось бы уже более современных решений.