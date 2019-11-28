Biostar запускает твердотельные накопители M700

Biostar представила свои твердотельные накопители серии M700, свой первый набор PCIe 3.0 x4.

SSD-накопители Biostar M700 основаны на проверенном контроллере Silicon Motion без DRAM SM2263XT. M700 поставляются с 256 ГБ или 512 ГБ используемой флэш-памяти TLC NAND. Полностью поддерживают современный набор функций твердотельных накопителей, таких как сквозная защита данных, протокол NVMe 1.3a, режим низкого энергопотребления L1.2, шифрование AES256, и имеют форм-фактор M.2-2280 без распределителя тепла для поддерживать совместимость с ноутбуками. Накопители способны поддерживать скорость последовательного чтения до 2000 МБ / с, а также скорость последовательной записи до 1600 МБ / с.