Быстрый и дерзкий. Портативный SSD X5

Компания Samsung представили свой первый портативный SSD-накопитель NVMe - портативный SSD X5, предназначенный для IT-специалистов и создателей контента, для тех кто умеет ценить время.

SSD X5 имеет скорость чтения 2800 Мб/с и скорость записи 2300 Мб/с.

Также можно скорость чтения и записи подключив к Thunderbolt 3 будет увеличена с пропускной способностью до 40 Гб/с что позволит владельцам SSD X5 передать 20-гигабайтные файлы за 12 секунд, как заявляет Samsung.

Данный SSD будет очень полезен для тех пользователей, кто работает с видеофайлами в формате 4К или с фотографиями высокого разрешения.

SSD X5 имеет ударопрочный корпус и весит всего 150 грамм. В продажу поступит 3 сентября, стоимость будет составлять 400 долларов за 500Гб и 700 долларов за 1Тб.