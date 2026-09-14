Blizzard выпустит шутер по StarCraft в 2030 году

Компания Blizzard впервые попыталась перенести вселенную StarCraft в мир 3D-шутеров ещё в 2002 году, когда начала разработку StarCraft: Ghost. Игра годами находилась в разработке, пока в 2014 году президент Blizzard Майк Морхейм официально не подтвердил её отмену. Теперь Blizzard решила ещё раз попробовать вывести StarCraft за пределы жанра стратегии — на BlizzCon вице-президент Blizzard Дэн Хэй объявил, что после более чем десятилетнего перерыва серия вернётся в 2030 году. Однако на этот раз речь снова пойдёт не о стратегии в реальном времени с видом сверху, а об игре в жанре шутера с открытым миром.

Затем разработчики показали кинематографический трейлер игры, посвящённый фракции Объединённого Земного Директората, которая готовится столкнуться с зерги. Судя по трейлеру, новая игра во вселенной StarCraft будет значительно более жесткой, чем предыдущие части серии. После воодушевляющих призывов к милитаризму человек, на котором сосредоточено повествование, сталкивается с жестокой реальностью сражений. В итоге выясняется, что персонаж, за которым зритель наблюдал на протяжении последних трёх минут, всего лишь расходный материал для безжалостной мясорубки. Поклонники наверняка рады тому, что Blizzard наконец решила разморозить давно забытую серию. Однако наверняка найдётся немало игроков, которые ждали полноценного продолжения StarCraft II, вышедшей в 2010 году. Но пока что студия явно не работает в данном направлении.
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