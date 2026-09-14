Blizzard выпустит шутер по StarCraft в 2030 году

Затем разработчики показали кинематографический трейлер игры, посвящённый фракции Объединённого Земного Директората, которая готовится столкнуться с зерги. Судя по трейлеру, новая игра во вселенной StarCraft будет значительно более жесткой, чем предыдущие части серии. После воодушевляющих призывов к милитаризму человек, на котором сосредоточено повествование, сталкивается с жестокой реальностью сражений. В итоге выясняется, что персонаж, за которым зритель наблюдал на протяжении последних трёх минут, всего лишь расходный материал для безжалостной мясорубки. Поклонники наверняка рады тому, что Blizzard наконец решила разморозить давно забытую серию. Однако наверняка найдётся немало игроков, которые ждали полноценного продолжения StarCraft II, вышедшей в 2010 году. Но пока что студия явно не работает в данном направлении.